También decidió retirarse del Consejo Agroindustrial

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La Federación Agraria decidió retirarse del Consejo Agroindustrial Argentino por entender que esa entidad "está yendo en contrasentido" a lo que aspiran.

Así lo señaló este viernes Carlos Achetoni, el presidente de la Federación Agraria. "Nos retiramos del Consejo Agroindustrial Argentino. El anhelo de tener políticas públicas para los productores agropecuarios se fue desgranando. Y sentimos que estamos yendo en un contrasentido de lo que aspiramos cuando conformamos ese Consejo".

La Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas habían anunciado el jueves que abandonaban el Consejo Agroindustrial, conformado por más de 60 cámaras y entidades del sector.

Achetoni, en declaraciones al programa "Esta mañana", que se emite por Radio Rivadavia, añadió: "No queremos ser una traba para quienes puedan continuar, pero en el Consejo nos estábamos alejando de generar políticas públicas para nuestros productores".

El dirigente cuestionó al Gobierno porque "sólo ve al campo como una caja que genera aportes al Estado, pero no le está dando herramientas para que la actividad produzca más".

Achetoni consideró que las medidas oficiales "de los últimos tiempos tienden a una mayor concentración y eso pone en riesgo a los pequeños productores".

Una de esas medidas es la prohibición de exportar siete cortes populares de carne hasta 2023, con el objetivo de abastecer el mercado interno.

Para el titular de la Federación Agraria: "Se nos deben dar las condiciones para seguir produciendo, tanto en granos como en ganadería. Necesitamos reconstituir al sistema productivo, que está devastado".

"Pero reconocemos que el problema es más intenso, más profundo, ya que desde el Gobierno tienen una mirada muy sesgada de nosotros. Nunca pudimos entendernos y la grieta nunca se ha podido cerrar", enfatizó.

Por último, admitió que lo tomó "por sorpresa" la designación de Matías Lestani, director del Departamento de Análisis Económico de Confederaciones Rurales Argentinas, como secretario de Agricultura.

"Nos toma por sorpresa que una persona que estuvo trabajando técnicamente con nosotros pase al Gobierno. Pero en realidad eso no eso no nos modifica nada y ojalá tenga éxito en su gestión", indicó Achetoni.