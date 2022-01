Postergación de la reunión por el FMI

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El encuentro entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los gobernadores y jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio que estaba previsto para la semana próxima se postergó para la segunda quincena de enero, en medio de un clima enrarecido entre el oficialismo y la oposición.

"Por ahora está en stand by", señaló una fuente calificada del Gobierno a Noticias Argentinas respecto de la reunión pautada para conversar sobre la negociación con el FMI.

En Juntos por el Cambio afirmaron hasta último momento que, para ellos, el encuentro seguía en pie, pero, al mismo tiempo, indicaron que desconocían si sería "el lunes o el martes, y también el lugar", según señalaron a este medio dos fuentes de ese espacio político.

El Gobierno demoró esas definiciones y, finalmente, bajó la expectativa en torno a la posibilidad de que la reunión se lleve a cabo la semana próxima y hasta puso en duda la participación del Presidente junto a Guzmán.

No obstante, fuentes al tanto de las negociaciones confirmaron a NA que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador de Jujuy y líder de la UCR, Gerardo Morales, mantuvieron una conversación en la que acordaron que la reunión "se haga el 17 ó 18 de enero, en el Congreso".

De esta manera, el referente del Frente de Todos y el gobernador de Juntos por el Cambio buscaron despejar las dudas que sobrevolaron a la eventual reunión y garantizar que, pese a la desconfianza entre el Gobierno y la alianza opositora, se lleve a cabo.

Las fuentes consultadas señalaron que el "stand by" se debe al aislamiento de Massa por el diagnóstico positivo de Covid-19 que recibió su esposa, Malena Galmarini, aunque en la Casa Rosada lo atribuían al malestar con la actitud de los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio.

Los gobernadores de la UCR y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, primero rechazaron la invitación de Guzmán para concurrir junto al resto de los mandatarios provinciales del país al encuentro del último miércoles, en el que el ministro expuso sobre la negociación con el FMI.

A esa reunión, Morales y los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) enviaron representantes, a diferencia de Rodríguez Larreta que decidió mantenerse al margen, lo que expuso una vez más las diferencias internas en la coalición.

Finalmente, la Mesa Nacional de la coalición opositora ratificó que sus gobernadores y sus jefes parlamentarios irían a una reunión con Guzmán la semana próxima, pero le reclamaron que lleve "más precisiones" al encuentro previsto y pidieron que cualquier diálogo sobre el tema de la deuda con el FMI pase por el Congreso.