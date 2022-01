Destacan los avances en el desagüe de calle Tucumán

El intendente, Luis Castellano, y el gobernador Omar Perotti recorrieron ayer la obra del desagüe pluvial “Entubado Tucumán”, un proyecto en el que la Provincia invierte 225 millones de pesos. La longitud total del entubado es de 2.500 metros lineales hasta el Canal Norte, en tanto que la obra que se lleva adelante contempla 1.000 metros por calle Tucumán, entre calle Brasil y bulevar Santa Fe.

Tras evaluar los avances, Castellano expresó que “esta es una obra históricamente reclamada, una obra que los vecinos vienen solicitando desde hace muchísimo tiempo, porque la inundación abarca todo un gran sector, no solo calle Tucumán sino a aledañas como Brown, Dentesano y parte del centro”.

“Esta obra que nos lleva a empezar a pensar que en 12 meses aproximadamente vamos a evitar esos anegamientos, una obra que sin apoyo provincial no la podríamos hacer. Desde la municipalidad hemos hecho algunos tramos desde Av. Brasil hacia el Norte, y ahora, con la decisión política del gobernador para poner los fondos, esta obra se va a finalizar. Si bien estamos en el tramo más complejo, es decir en la primera cuadra de calle Tucumán, desde Av. Brasil hacia el Sur, es una satisfacción decir que vamos a sanear hidráulicamente uno de los sectores históricos, casi simbólico, en materia de inundaciones. Este es -sin dudas- el proceso en inversiones de desagües que la ciudad estaba necesitando”, resaltó el Intendente.

Por su parte, Perotti destacó “la envergadura de este desagüe, que demanda una inversión que supera los 225 millones de pesos y que tiene, en este primer tramo, una complejidad importante por sus dimensiones y por la cercanía con las viviendas”.

Luego, el gobernador añadió que “todos conocen por lo que llegó esta obra, por los años y años de reclamo de los vecinos, una obra que sin ayuda provincial era muy difícil poder encararla. El municipio hizo un tramo importante, de más de 1.000 metros. Queda ahora la parte final donde la provincia aporta el dinero para tratar de resolver no solamente un problema a los frentistas de calle Tucumán, sino a todo el centro de la ciudad”, explicó el gobernador. Y agregó: “Ojalá podamos tener la obra terminada en el menor tiempo posible y que el agua que se junta pase a ser un recuerdo. También, que sea un buen recuerdo saber que hubo una decisión provincial para trabajar con el municipio y acompañarlo en una obra tan necesaria e importante para todos los vecinos”, concluyó Perotti.



DETALLES DE LA OBRA

Las tareas, que comenzaron a fines de noviembre pasado, están a cargo de la empresa Menara Construcciones, cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses y constan de tres tramos: el primero entre bulevar Santa Fe y Sarmiento; el segundo de Sarmiento hasta Ameghino; y el tercero de Ameghino a avenida Brasil.

Este entubado proyectado se desarrolla de manera paralela a uno existente cuya capacidad de conducción es insuficiente, produciendo frecuentes e importantes anegamientos en lluvias de baja intensidad.

La nueva obra permitirá sanear una cuenca urbana de 104 hectáreas y tendrá, en una primera etapa, un beneficio directo para las personas que viven sobre calle Tucumán, pero a futuro permitirá ampliar la red de conductos secundarios solucionando el problema hídrico en sectores ubicados sobre calles transversales: avenida Santa Fe y Tucumán (frente a Jefatura Policía), calle Sarmiento entre Güemes y Tucumán, calle Brown entre Güemes y Tucumán, y calle Ameghino entre Pueyrredón y Tucumán.

La importancia de este acueducto radica además en que recibe los afluentes de los colectores de avenida Santa Fe, de calle Ameghino, de avenida Brasil y de calle Edison, proyectándose para etapas posteriores entubados secundarios.

Los trabajos implican la demolición de las estructuras que sean necesarias para efectuar la unión con las nuevas previstas; excavación y retiro de suelo hasta las cotas de fundación establecidas en el proyecto, realización de un hormigón de limpieza, conexión de entubados secundarios asegurando el correcto funcionamiento de los desagües existentes y proyectados; provisión y colocación de rejas de inspección y limpieza, el relleno y compactación de los laterales y encuentros con estructuras existentes, readecuación de la red de agua potable y la ejecución de pavimento de hormigón y de adoquines, entre las principales tareas.