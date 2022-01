Comenzó una ronda de consultas sobre la nueva Ordenanza de Fitosanitarios

Con el objetivo de aclarar dudas respecto de la nueva ordenanza y su veto propositivo sobre el límite agronómico para la la aplicación de productos fitosanitarios, se llevó a cabo ayer por la mañana en el Salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela una reunión en la que participaron productores agropecuarios, representantes de la entidad anfitriona, funcionarios municipales y del INTA Rafaela.

Además de la presidente de la SRR, Norma Bessone, estuvieron por la entidad Pedro Rostagno, Fernando Belinde y Horacio Albrecht, además de Noelí De Marco y Ana Ferrero del grupo GAMA. También el director de la EEA Rafaela del INTA, Ing. Jorge Villar, integrantes de Productores Unidos; y por la Municipalidad de Rafaela de manera presencial el director de Medio Ambiente, Juan Nittmann, mientras que virtualmente participó el fiscal municipal, Daniel Fruttero.

En un intercambio claro entre productores, representantes de entidades y también del Municipio se avanzó en la aclaración de aspectos atinentes a la Ordenanza aprobada en el mes de diciembre en el Concejo Municipal y que luego tuviera un veto propositivo por parte del Intendente, para mejorar su aplicación en todo el distrito de Rafaela.

Uno de los aspectos más salientes a destacar entre lo tratado fue que todos los productores que corresponden al ejido rural de la ciudad tienen que informar la aplicación de todos los productos, con la presentación de la receta agronómica, con lo cual se debe aguardar por la aprobación de la tarea para llevarla adelante. El Fiscal Municipal dijo entender los plazos productivos y trabajar en la agilización de los trámites, incluso durante los fines de semana, para no exceder las 24 horas desde la presentación de las mismas. Es remarcable que hasta el momento, la exigencia sólo estaba dada para los productores del periurbano y ahora se amplía a todo el distrito.

Este es uno de los temas que deberán estar plasmados en un documento que estipule el orden de trabajo que se debe aplicar en el marco de la normativa, hasta su reglamentación definitiva. “Se estudió la jurisprudencia sobre principios ambientales que tienen distancias excesivas” manifestó en el encuentro Daniel Fruttero, para poder avanzar desde el Ejecutivo local en el veto propositivo que tiene un plazo máximo para su reglamentación de 180 días, lo cual podría conseguirse antes de ese límite de conseguirse el detalle completo por parte del SENASA de los productos biológicos y orgánicos disponibles en el mercado, para que puedan ser aplicados entre los 50 y 150 metros desde el límite, lo cual se conoce como Cinturón Ecológico y superando la Zona Cero.

Desde el INTA se manifestó la necesidad de pronta resolución en cuanto a la reglamentación para no demorar experiencias y estudios que están en marcha en la sede local del organismo. De este aspecto dependerá al año 2025 la reconsideración de las distancias para la ampliación o no del cinturón biológico de Rafaela.

Fruttero remarcó que contar con la información oficial sobre los productos habilitados es lo que puede hacer sortear el escollo de la demanda judicial por principios de no regresión, respecto a la ordenanza que estaba vigente y que disponía la prohibición de todo tipo de aplicaciones en los primeros 200 metros desde el límite urbano-rural.

En cuanto a las cortinas forestales se explicó que el Municipio dispondrá de una estrategia de ayudas económicas para que los productores puedan plantar y mantener la arboleda requerida para los límites requeridos a los 400 metros desde el límite periurbano. Sin embargo se aclaró que quienes estén por debajo de esa distancia no deberán cumplir con este aspecto y se dejará esto detallado en la reglamentación.

Si bien están prohibidas las aplicaciones aéreas en Rafaela, productores le pidieron al Fiscal Municipal que se deje explicitada la posibilidad de contar con las aeroaplicaciones para casos como incendios, que sin salvedades podrían quedar anuladas y afectar procedimientos de emergencia.

Fruttero puso de relieve que “tenemos que sentarnos a redactar una reglamentación razonada y participativa” que surja de toda esta evaluación del plan de trabajo que está comenzando y que tendrá continuidad a mediados de febrero.

La Comisión Asesora está conformada por un edil por bloque del Concejo Municipal, tres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, un representante de la Sociedad Civil, un representante por la Sociedad Rural de Rafaela, uno del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, otro de la Federación de Entidades Vecinal, uno del INTA, uno del SENASA, uno del Consejo Universitario de Rafaela, uno del SAMCO, otro del Comité de Bioética de Rafaela y finalmente un representante de los Productores Unidos de Rafaela.

Finalmente, Bessone remarcó que todos los productores del distrito Rafaela deben “canalizar las consultas para llegar a una medida superadora que tanto anhelamos, para construir una ordenanza entre todos”, por tal motivo está a disposición la entidad para canalizarlas.