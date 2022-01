Vuelve el calor extremo

Una ola de calor extrema en gran parte de la Argentina se espera para la próxima semana con temperaturas por encima de los 40°C en zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero. Según una empresa especializada en climatología, algunos de esos sitios podrían convertirse en el lugar más cálido del planeta por algunas horas.

De acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro irá en aumento los próximos días y superará con comodidad los 35°C en la región centro del país y algunos puntos del noroeste.

En Rafaela, se estima para este sábado una máxima de 34°C, para mañana 35°C -al menos ambos días tienen prevista una mínima de 18°C como premio consuelo- y para el lunes se esperan 36°C. Del martes en adelante todo empeorará porque las mínimas no bajarán de los 30°C. Según el SMN, el martes el registro estimado será de 31 la mínima y 38 la máxima, el miércoles de 30 y 39 al igual que el jueves.

En Córdoba capital, una de las ciudades que más sufriría esta nueva ola de calor, están pronosticados 39°C de máxima a partir del lunes y hasta el miércoles, con mínimas que no bajarían de los 22°C. Una situación similar se espera para la ciudad de Santa Fe y Paraná, según el SMN, mientras que en Santiago del Estero la temperatura llegaría hasta los 42°C.

En tanto, el pronóstico realizado por la entidad estatal Wendy, una empresa checa especializada en el pronóstico del tiempo, es similar. A través de su mapa interactivo anticipa que a partir de las 14 del martes 11 el centro argentino se transformaría en la zona más calurosa del mundo por unas horas.



RECOMENDACIONES DE LA EPE

Ante los anuncios del SMN de varios días con temperaturas muy elevadas para esta región del país, desde la EPE se reiteran consejos útiles para una utilización más eficiente del recurso energético:

• La más significativa es usar los equipos de aire acondicionado a no menos de 24°. Cada grado por debajo de esa marca, produce un consumo mayor de electricidad, de entre 5 y 10%.

• Limpiar periódicamente los filtros de los equipos acondicionadores de aire y vigilar el mantenimiento del mismo.

• Mantener cerradas las aberturas de los ambientes con aire acondicionado y evitar fugas que derivan en un derroche de energía y, por lo tanto, de consumo.

• Utilizar lámparas led.

• Reducir consumos ociosos de electricidad (luces y electrodomésticos encendidos a solas, sin que ningún miembro del hogar lo esté utilizando, vidrieras durante el día o fuera del horario comercial, burletes de heladeras defectuosos, etc.)

• Tener en cuenta el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, heladeras y lavarropas al momento de adquirirlos. Las más eficientes son de clase A. A mejor clase, menor consumo.

• El uso eficiente de la energía redunda en solidaridad y mejor aprovechamiento del servicio para todos.

• Ante inconvenientes en el servicio, los canales para comunicarse en las áreas técnicas Rosario, Santa Fe y Rafaela son: 0800-777-4444, mensaje de texto, la palabra luz, espacio, número de usuario al 22215, a través de la oficina virtual www.epe.santafe.gov.ar, Facebook /epeoficial y whatsapp al número 342 5101000.



AISLADOS - COVID

La EPE advierte que, como consecuencia del desarrollo de rebrote de la pandemia Covid19, 380 agentes de distintos sectores de la organización se encuentran aislados o con confirmación de la enfermedad.

Un porcentaje importante de estos empleados, cumplen funciones operativas específicas de atención del servicio en las calles. Esta situación, advierte, puede originar eventuales demoras en la solución de algunos reclamos.