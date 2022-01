La Máscara se prepara con nuevos proyectos para el 2022

Luego de un año en el que por fin regresaron los eventos culturales y las salas pudieron abrir al público, siempre respetando los protocolos vigentes, el Centro Cultural La Máscara se prepara con nuevos proyectos para reunirse una vez más con los espectadores, anhelando poder concretarlos cuando finalice el receso veraniego.

"Venimos de un 2020 y un 2021 muy especiales. Un 2020 que fue prácticamente un año cerrado, sobre todo en instancias que tengan que ver con el público, y un 2021 que recién a mitad de año se normalizó un poco progresivamente, porque empezamos a trabajar con un aforo reducido y luego fue mejorando hacia fin de año", expresó Gustavo Mondino, presidente de La Máscara.

En tal sentido, Mondino destacó que fue otro año en el que no pudieron recibir compañías de otras ciudades, sino que "en 2021 lo que hicimos fue sostener con programación local, con la reposición de ‘Nombrarte Recuerdo’, con el estreno de la obra ‘Postales, rescates y resacas’, de Valeria Diaz, y luego a fin de año con las muestras de los talleres".

"Entonces tenemos la expectativa de que este año pueda volver a normalizarse y podamos volver a tener este contacto fluido con compañías que llegan de otros lugares, que también le dan mucha vida a la sala y que también le dan vida al vínculo del público con propuestas que llegan de otras ciudades, con creaciones de otros lados", añadió.

Actualmente, el Centro Cultural ubicado en Constitución 250 se encuentra en un receso de verano, aunque la sala continúa abierta por la mañana de lunes a viernes, de 8 a 11 h, para cuestiones administrativas. En tal sentido, el director del Festival de Teatro de Rafaela aseguró: "Nosotros habitualmente los meses de verano solemos cerrar en enero y febrero, para tomar impulso y energía para el año que recibimos, y poder tomarnos ese tiempo para proyectar qué es lo que queremos hacer durante el año. Nuestras expectativas son que la sala pueda trabajar de corrido durante todo el año y que podamos volver a tener normalidad en el desarrollo de todas las actividades".

Sin embargo, el actor ya tiene una idea bastante concreta de qué actividad quiere llevar a cabo apenas vuelva a abrir la sala en marzo. "Voy a comenzar un proceso de dirección compartida con Jorge Eiro, que es un artista, actor y director de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo el año pasado haciendo un trabajo de creación en los Laboratorios del Festival de Teatro".

Con respecto a ello, se explayó: "Con Jorge nos une una relación desde hace ya un tiempo, nos venimos conociendo como artistas y venimos afianzando un vínculo. Así que tenemos ganas de afianzar aún más ese vínculo en un trabajo compartido, una creación que en principio va a ser para el aire libre, como un site-specific de creación. Vamos a comenzar a trabajar en el mes de febrero, vamos a tener como un intensivo con un grupo de actores que vamos a seleccionar y vamos a hacer un entrenamiento con las ideas que ya tenemos para este proyecto".

"Este trabajo va a ser seguramente lo primero que veamos de La Máscara en el 2022, porque es un trabajo para el aire libre, así que vamos a estrenarlo en los meses saliendo del verano, entrando al otoño. Intenciones de generar nuevas piezas de creación hay, así que veremos cómo fluye el año", remarcó Gustavo.

En relación a las obras que se presentaron el año pasado, el artista adelantó que hay una posibilidad de que vuelvan a realizar funciones de "Nombrarte recuerdo", la obra con la que comenzaron antes de la pandemia y continuaron en 2021, siempre a sala llena.

"Deseos de que vuelva hay muchos, porque es una obra que queremos mucho, que hizo dos temporadas que funcionaron muy bien con una hermosa respuesta del público, siempre a sala llena. Es una obra que nos regaló momentos de conexión con el público muy hermosos y hay todavía un montón de gente que no la vio. Así que la obra tiene todavía trayecto para Rafaela y también tenemos ganas de sacarla a pasear, mostrarla en otros espacios y en otras ciudades", afirmó el diseñador.

Además, a pesar de que aún no es confirmado, es posible que vuelvan a realizarse funciones de "Postales, rescates y resacas", la obra dirigida por la rafaelina Valeria Diaz. Y, a su vez, Mondino reveló: "Este año seguramente se va a estrenar una ópera prima escrita por Luisina Valenti, dirigida por May Armando y Luisina Valenti, que ya empezó a ensayarse a mitad del año pasado. No tenemos fecha de estreno, pero sí las expectativas de que eso va a suceder este año".

Por último, este año vuelven los tradicionales talleres de formación de La Máscara. "Desde hace muchos años venimos sosteniendo la enseñanza mediante los talleres de teatro que cubren todas las edades. Tenemos talleres para niños, que arrancan a los 5 años, luego tenemos para niños de edad intermedia, para preadolescentes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Por lo cual, cubrimos todas las edades del desarrollo de una persona", relató el director.

En esa misma línea, puntualizó: "Los talleres son anuales, habitualmente inician a mediados de marzo y por ende, aproximadamente un mes antes del comienzo abrimos las inscripciones. Así que a mediados de febrero va a estar toda la información cargada con los días, horarios y demás de los talleres de actuación. Vamos a ver si a esos talleres le sumamos algún otro de otra disciplina, pero principalmente, nuestro interés, nuestro foco, está puesto en las artes escénicas y en el teatro particularmente".

Antes de concluir, Gustavo reflexionó: "Tenemos la expectativa de que el año pueda volver a normalizarse y volver a poder tener este contacto fluido con compañías que llegan de otros lugares. Tenemos algunas cosas en mente, pero no demasiado proyectado porque estamos viendo cómo evoluciona el verano y cómo se supone que vamos a estar para el momento de arranque".

"No puedo ser muy preciso en algunas cosas porque lo cierto es que estamos empezando a vislumbrar cómo va a venir el año y aún no tenemos nada cerrado. Así que son todas como proyecciones a grandes rasgos, pero si no hay mayores complicaciones, en abril estaríamos largando el primer ciclo del año o las primeras funciones del año", concluyó el presidente del Centro Cultural La Máscara.