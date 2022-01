Murió el músico Flavio Etcheto

En la tarde del pasado jueves, el músico, compositor y productor argentino Flavio Etcheto falleció en Mar del Plata a sus 52 años. El artista venía peleando contra un cáncer desde hace un tiempo.

Nacido en Buenos Aires en 1969, la carrera musical de Etcheto comenzó en 1988 con el disco debut de su primera banda La Algodonera. En esa década también conoció a Daniel Melero, con quien trabajó en sus álbumes Conga (1989), Cámara (1991) y Colores santos (1992) junto a Gustavo Cerati.

Su relación con el entonces integrante de Soda Stereo lo llevó a grabar trompetas en Dynamo (1992) y Sueño stereo (1995), y a trabajar en la composición y producción de los primeros discos solistas de Cerati, entre ellos Bocanada (1999) y Siempre es hoy (2002).

Durante los 90 formaron el dúo Ocio publicando el álbum Medida universal (1999) y el EP Insular (2000), y en 2003 crearon el trío Roken con Leandro Fresco. Por esos años, Etcheto también creó el proyecto Resonantes junto a Leonardo Ramella, con quien publicó los discos Sumergible (1995) y Simultáneo (1997), y comenzó a trabajar bajo el alias solista de Trineo.

Asimismo, durante la década de los 2000, el músico publicó una serie de trabajos solistas (bajo su propio nombre y el alias Flavius E.) y formó el dúo Isla de los Estados junto a Loló Gasparini, con quien lanzó los discos Latitud (2007) y Expreso (2010). Durante los últimos años, la dupla se mantuvo activa con la salida de los singles "Frenesí" en 2019 y "Una vuelta" en 2020 .

El pasado 10 de diciembre Etcheto lanzó "Cuando la llama", el más reciente single de Isla de los Estados. A su vez, la semana pasada terminó el que ahora es su material póstumo, que muy pronto verá la luz a través del sello Casa del Puente.

Sin dudas, su carrera se caracterizó por la trompeta, los sintetizadores, los beats electrónicos y el uso de samples. Su trayectoria recorre una extensa y variada discografía que incluye géneros como la electrónica experimental, el pop de pista y la música ambient.

En paralelo a su carrera musical, Etcheto también tuvo una pequeña editorial llamada Rambla Ediciones junto a su esposa la escritora Azul Daffunchio, a través de la cual publicó libros infantiles ilustrados por él mismo bajo el nombre de Lucio Fernández, puesto a que su nombre completo era Flavio Lucio Máximo Fernández Etcheto.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, muchos de los artistas que se cruzaron con Flavio a lo largo de su carrera lo despidieron a través de las redes sociales, entre ellos, su compañera de Isla de los Estados. "Amigo único y mágico, ahora sí descansá en paz. Sos libre al fin. Eternamente agradecida por tu sensibilidad, tu talento, tu humor, tu arte, tu música y nuestra música", comenzó diciendo Loló Gasparini.

"Feliz por habernos encontrado en esta vida y compartir lo más sagrado. Me ayudaste a revelar lo mejor de mí. Te voy a extrañar mucho, estarás siempre en mi, corazón. Se nos fue un inmenso artista a todos. Abrazo fuerte a su familia", concluyó.

A ella se sumaron los hijos de Gustavo Cerati. Por un lado, Lisa expresó: "Tengo demasiados lindos recuerdos con vos. Espero que te reencuentres con mi padre y hagan música aún más increíble para no humanos. Estén donde estén".

Por el otro, Benito manifestó: "Flavius, qué tristeza me da tu partida. Gracias por hacer de la mejor música que tenemos y por ser hermosa persona".