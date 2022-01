Andrea Politti vuelve a la TV con Turno tarde

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Luego de varios meses alejada de la pantalla chica, Andrea Politti regresa a El Trece con Turno tarde, un formato alemán producido por Kuarzo en el que niños competirán contra adultos. Cada semana, cuatro alumnos de primaria y cuatro adolescentes se medirán ante figuras de los medios en juegos de preguntas y respuestas vinculados con los conocimientos que adquirieron en la escuela.

En un principio, el ciclo se iba a llamar Escuela de famosos y estaba previsto que debutara en el canal que dirige Adrián Suar a mediados de enero, en lugar de Bienvenidos a bordo, a las 17. Sin embargo, ante la tercera ola de la pandemia y la gran cantidad de casos de Covid-19 que complicaron a todos los rubros en la última semana, el periodista Pablo Montagna reveló que las autoridades decidieron esperar para poder tener varias emisiones listas para salir a la luz en caso de que surja algún contagio en el equipo.

Por lo pronto, Laurita Fernández regresa a El Trece tras su corta conducción en El Club de las divorciadas para reemplazar a Guido Kaczka en su programa de entretenimientos del 17 de enero al 8 de febrero y así le dará tiempo a Politti de avanzar con las grabaciones para debutar con mayor tranquilidad en febrero.

Politti viene de hacer cinco temporadas de Corte y confección, un reality de alta costura que tuvo cuatro entregas con participantes amateurs y la última, con famosos. "Ustedes no saben lo que yo necesito este amor y este cariño. Más en este momento que es cerrar un ciclo. Se terminó Corte y Confección, por lo menos este ciclo se ha terminado. No sé cuándo nos volveremos a ver, no sé en que lugar, en qué mundo, en qué país, en qué lugar… Pero hay algo que les quiero decir: gracias a ustedes de corazón por haber estado ahí", manifestó emocionada en el programa que contó con un jurado de lujo integrado por Elsa Serrano, Benito Fernández, Fabián Zitta y Verónica de la Canal, entre otros.

"Vamos que estamos pasando una situación muy difícil y muy complicada. Y hay mucha gente que está cerrando los talleres. Y eso le quiero decir a la gente: que tenga fuerza y que vaya para adelante. No importa, esto va a pasar y nosotros vamos a quedar. Porque somos seres humanos y le vamos a poner todo lo que haga falta", agregó en referencia al impacto que tuvo la pandemia en la industria textil.

A su vez, otro famoso que se sumará a canal Trece es Fabián Doman, luego de anunciar su retiro de la televisión y a casi tres años de haberse ido de ese canal, en donde dejó la conducción de Nosotros a la mañana para ponerse al frente de Intratables (América), tras la salida de Santiago del Moro. Recordemos que hace unos meses, el mediático dio un paso al costado de su agenda laboral de entonces para ejercer el papel de director institucional de la empresa Edenor.

En tal sentido, en diálogo con El Trece TV el periodista declaró: "Me debía una vuelta a El Trece, un canal que amo, que me dio tanto en mi carrera profesional y que hace tantos años es líder. Vamos a hablar de lo que la gente quiere hablar en este momento tan difícil con el Covid, de lo que les preocupa, de lo que les interesa. Será un programa de actualidad en vivo con un equipo de grandes personalidades que todavía no puedo confirmar".

Doman conducirá un info magazine por las tardes, que estaría pensado que ocupe el horario de las 14:30 para hacerle frente a Cortá por Lozano.