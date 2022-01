La efectividad de las vacunas de refuerzo

WASHINGTON, Estados Unidos, 8 (AFP). - Un estudio realizado por científicos del Instituto Ragon en el Hospital General de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, ratificó la efectividad de los refuerzos de las vacunas de ARN mensajero contra la variante Ómicron del Covid-19.

De acuerdo con el análisis publicado por los especialistas en la revista "Cell" las personas que fueron inoculadas con las dos dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna y luego un refuerzo, lograron una neutralización "potente" contra la variante Ómicron.

El mismo estudio detectó que el régimen de vacuna inicial de dos dosis no produce anticuerpos capaces de reconocer y neutralizar completamente la nueva variante descubierta en noviembre último en Sudáfrica.

Además, descubrieron que infectarse con Ómicron después de ser vacunado en lugar de recibir una estimulación no era tan efectivo. El refuerzo creó anticuerpos "sustancialmente más altos" que la vacunación seguida de una infección.

Los investigadores del Instituto Ragon en el Hospital General de Massachusetts, del MIT y Harvard, señalaron que Ómicron logra superar la inmunidad creada por la vacuna mejor que otras variantes, pero las personas que se enferman aún habiendo sido vacunadas, tienen un cuadro más leve, lo que podría deberse a que su vacunación inicial ayudó a crear inmunidad a largo plazo, dijeron.

"Incluso si los anticuerpos no pueden evitar que nos infectemos con Ómicron, otros aspectos de la respuesta inmune pueden evitar que nos enfermemos gravemente", dijo Alejandro Balazs, quien investiga cómo diseñar inmunidad contra enfermedades infecciosas en el Instituto Ragon y es el autor principal del artículo.

El objetivo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para todas las vacunas Covid-19 es proteger contra enfermedades graves, hospitalización y muerte.

Las tres vacunas Covid-19 que se utilizan actualmente en Estados Unidos, que son Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson, tienen un éxito notable en la consecución de ese objetivo.

Sin embargo, los datos emergentes muestran que la efectividad de la vacuna disminuye con el tiempo y que a medida que surgen nuevas variantes mutadas, pueden ser menos efectivas.

Para estudiar esto, los investigadores del Instituto Ragon crearon una versión inofensiva de Ómicron conocida como pseudovirus, que podrían usar en el laboratorio para evaluar la efectividad de las vacunas.