Duhalde diferenció a Néstor de Cristina

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El ex presidente Eduardo Duhalde valoró el rol que tuvo su sucesor en el cargo, Néstor Kirchner, y lo comparó con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien dijo que "tiene una capacidad enorme para decir cosas que no importa si son ciertas o no".

Duhalde se expresó así al recordar cómo fue su paso por la Presidencia en enero de 2002, luego de la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa, y su decisión de apoyar en 2003 la candidatura de Kirchner.

El ex presidente recordó que en primer lugar le había hecho la propuesta de ser candidato a Carlos Reutemann, a José Manuel De la Sota y a Felipe Solá, pero los tres rechazaron la petición, y agregó: "Nunca me arrepentí de haber elegido a Néstor Kirchner, pero mi primera opción fue Reutemann y me dijo que no".

En declaraciones radiales, Duhalde sostuvo que Kirchner "fue un buen presidente" y aseguró: "Nunca me llevé mal con él, tal es así que me llamó a los cuatro meses y me nombró presidente del Mercosur".

Sin embargo, lo diferenció de su esposa y sucesora en la Presidencia, al afirmar que "comparar a Néstor con Cristina es como comparar a Raúl Alfonsín con el presidente que se fue", en alusión a De la Rúa.

"Néstor salía a gobernar, Cristina es una enorme artista, es espectacular. No lo digo en tono peyorativo, sino que tiene una capacidad enorme para decir cosas. No importa si son ciertas o no, ella las dice", evaluó Duhalde.

Al recordar cómo fue su experiencia tras ser elegido por la Asamblea Legislativa en enero de 2002, el ex mandatario señaló: "Fui presidente de la transición acompañado por todos los partidos políticos. Era una inmoralidad presentarme a la elección. Yo no me voy a presentar como candidato, decía. Era agotador. El agotamiento me hizo cometer muchos errores".

Duhalde hizo referencia a la famosa frase "el que depositó dólares, recibirá dólares" y reconoció que fue un error, al tiempo que contó: "Empecé con el pie izquierdo, pero además de eso, dije que yo no iba a mentir, entonces ya era muy grave si yo no aclaraba eso era una mentira".

"Entonces, en contra de la mayoría del Gabinete, llamé a las agencias y les dije que me he equivocado. No están los dólares, ahora vamos a tener que trabajar y, si trabajamos todos juntos, mantener el valor de la moneda", recordó.

Duhalde contó que el discurso de aquel día había sido escrito por otros funcionarios y que su desconocimiento sobre temas de macroeconomía lo llevó a pronunciar esa frase.

"No recuerdo quién y cómo fue. Yo nunca entendí, no entiendo de macroeconomía, entiendo como para hablar de esos temas, pero jamás voy a discutir con un economista, sea de cualquier pensamiento, porque no me parece correcto", afirmó.

Duhalde señaló que tenía el objetivo de salir de la convertibilidad y, en ese aspecto, recordó que decidió nombrar a Roberto Lavagna como Ministro de Economía y Producción.