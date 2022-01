Lo que menciona el título de la nota, fue parte de lo que escuchó un vecino de Santa Clara de Saguier a la madrugada, mediante un llamado telefónico. Antes, quien se hizo pasar por su hijo había dicho "papi, estoy secuestrado. Me ca.. a palos y me duele por todos lados".

En la sede de la Comisaría 8ª de la localidad de Santa Clara de Saguier, departamento Castellanos, un vecino manifestó que a la madrugada, cuando se hallaba descansando, escuchó sonar el teléfono fijo por lo cual se levantó y atendió.



El exponente agregó que entre dormido escuchó lo que entendió era la voz de su hijo, quien llorando le dijo "papi, estoy secuestrado. Me ca.. a palos y me duele por todos lados".

De acuerdo a lo publicado en la mañana de ayer por LA OPINION online, seguidamente quien estaba del otro lado de la línea agregó "quieren plata, dale lo que piden".



No todo quedó allí según el denunciante, dado que se percató de que alguien se hacía cargo de la conversación, y que entre insultos le gritó "escuchaste viejo loco, dame 50.000 dólares".

La autoridad policial, también escuchó que el vecino contestó que debía viajar a Rafaela para juntar el dinero, ya que no lo contaba en su poder, y que lo llamaran más tarde para arreglar la entrega.

Además, el santaclarino hizo saber que en ese momento se acercó su esposa, por lo que la puso al tanto de lo que estaba pasando.



Fue entonces que la mujer llamó a su hijo, y este le contestó que estaba en Córdoba, bien y durmiendo, poniendo punto final a una situación que comenzó siendo una pesadilla.