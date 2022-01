Nahir Galarza ahora culpa a su padre Policiales 08 de enero de 2022 Redacción Por MUERTE DE SU NOVIO

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizo, ocurrido el 30 de diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana Gualeguaychú, culpó ahora a su padre por el homicidio.

"Yo no lo maté a Fernando, fue papá", le aseguró entre lágrimas la joven a su abogada Raquel Hermida Leyenda, quien ayer se presentó en la Fiscalía Criminal de turno para denunciar a Marcelo Galarza.

Todo habría comenzado el pasado 29 de diciembre cuando la joven condenada llamó reiteradas veces a su abogada, quien días después decidió viajar a Paraná para escuchar a su defendida y el jueves se reunieron en el penal donde Nahir permanece detenida.

"El equipo interdisciplinario obtuvo el dato que faltaba para completar el relato de Nahir. Había un hueco, algo que ella no decía. Pudimos comprobarlo. Lamentablemente confirmamos que la palabra patriarcado no es una palabra feminista, sino judicial", comentó Hermida Leyenda a Infobae.

Y siguió diciendo "el verdadero asesino de Fernando sólo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Sólo tenía 19 años y tardó cuatro años para poder hablar. ¿Por qué lo hizo? Porque no la defendieron ante un abuso sexual, pero eso lo contaremos en otro momento".

Según contó una fuente de la causa al mismo medio, "Nahir había estado en la escena del crimen, pero Galarza se ocupó de todo. Anduvo en auto. Estuvieron en todos los detalles, por ejemplo, en no ser registrado por las cámaras de seguridad.

