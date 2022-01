Por precaución y ante la ola de Covid, la “Crema” decidió no viajar a Uruguay

Era una de las posibilidades, factibles en los últimos días. El fútbol profesional no queda ajeno a la situación sanitaria que atraviesa el país ante la nueva ola de contagios de Covid. Ante esto Atlético de Rafaela tomó la decisión de no viajar a Uruguay para jugar los amistosos que tenía previsto en Montevideo para la última semana de enero, en lo que era el cierre de la pretemporada, antes de comenzar con la competencia oficial de la Primera Nacional.

El comunicado que emitió el elenco de barrio Alberdi indicó lo siguiente: “Se informa que, atento a la situación sanitaria por la cual transita Argentina y la región, se decidió no participar del Torneo Internacional a disputarse en Montevideo los días 25 y 28 de enero del actual año. Desde Atlético se agradece la invitación a la empresa organizadora y lamenta no poder estar presente en tan prestigiosa competición”.

La Crema tenía previsto viajar el 23 de enero a Uruguay para jugar el 25 ante Newell’s (quien ya hace unos días también se bajó) y luego el 28 ante Liverpool o Cerro Largo.

El segundo ciclo de Rubén Darío Forestello como DT albiceleste se inició el pasado martes y hasta este sábado habrá entrenamientos matutinos en el predio del Autódromo. Culminada la primera etapa de la puesta a punto veraniega, el domingo, comenzará una semana larga de concentración hasta el sábado siguiente, en lo que será el ciclo fuerte del trabajo preparatorio. Luego, la planificación los llevará a ir bajando las cargas físicas y meterse de lleno en lo futbolístico, con la llegada de encuentros amistosos que se puedan armar.

En lo que respecta al plantel, al momento, el arquero Nahuel Pezzini fue el único que dio positivo al test de Covid (y fue antes de regresar a los trabajos) y es por ello que no pudo iniciar los trabajos de verano con sus compañeros.

Ayer por la mañana hubo trabajos físicos en el gimnasio y luego ejercicios tácticos en espacios reducidos.