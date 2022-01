“Muy entusiasmado con la oportunidad y el desafío”, comentó Fede Zurbriggen

En la familia Zurbriggen comienza una nueva etapa. Federico, deja de ser el ayudante de campo de su papá Alejandro para iniciar su carrera como entrenador principal. Incluso, ahora, hasta podrían ser rivales si es que el ‘Profesor’ es contratado por algún club.

Apasionados por el fútbol, Fede acompañó desde muy chico a su padre, recién con la mayoría de edad pudo firmar planillas como AC. Juntos estuvieron en Argentino Quilmes, Brown de San Vicente, Sportivo Norte y Argentino de Humberto.

Con el ‘Cervecero’, logrando el ascenso al Federal B, incluso dirigiendo el propio Federico el Clausura liguista por aquel entonces. Y el año pasado lo hizo con la Reserva de Brown.

Con 29 años, Técnico en Informática y empleado en Sancor Seguros, Federico empieza sus primeros pasos como entrenador principal. Será el DT de Florida de Clucellas, elenco que no tuvo su mejor 2021 en la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.



-¿Cómo se dio esta posibilidad de dirigir a Florida?

-Se dio todo muy rápido, en estos días. Me contactaron Emi Lorenzatti y Fer Minetti, el martes, para comentarme de la posibilidad y si estaba interesado. Nos pusimos rápidamente de acuerdo, la Comisión Directiva también y pudimos confirmarlo rápidamente. Desde ya que estoy agradecido a todos ellos por la posibilidad que me están dando.

-¿Ya venías pensando o hablando con tu viejo la posibilidad de largarte solo?

-Algo habíamos hablado hace unas semanas con mi viejo pero muy por arriba, después de confirmar que no iba a seguir en Brown. Llegó esta propuesta y la verdad que no lo pensamos mucho, estoy muy entusiasmado con la oportunidad y el desafío.

-¿Cuándo y cómo fue que empezaste a ser el ayudante de campo de tu papá?

-Desde muy chico. Siempre acompañé a mi viejo a todos lados y fui siendo fuente de consulta. A partir de los 18 años pude comenzar a firmar planilla para ingresar al banco y desde ahí fui su ayudante. Siempre voy a estar agradecido por el lugar que me brindo durante todos estos años. Sin dudas que mi mejor escuela fue trabajar todos estos años con él.

- ¿Quiénes te van a acompañar en el cuerpo técnico?

-Me va a estar ayudando Fernando Medrán, también dirigiendo Reserva. Fernando Minetti va a estar también colaborando y por estos días tenemos que definir el profe.

- A Federico, ya sin las decisiones o gustos de Alejandro en el medio, ¿qué tipo o estilo de juego le gusta más?

-Creo que todos los estilos tienen cosas interesantes. Me gusta ver mucho fútbol, ya sea local o internacional, y obtener ideas de distintos técnicos.

- ¿Cómo imaginas el año liguista?

-Va a ser un año muy largo, con varios torneos de distintos formatos. Todos los equipos se van a intentar armar bien, van a ser torneos muy duros y parejos como suelen ser.

- En esa charla con Emi y Fer, qué te comentaron del proyecto futbolístico de Florida. ¿Vas a llevar muchos refuerzos?

-Florida tiene una buena base de jugadores locales a la cual le vamos a sumar algunos jugadores en los puestos que creamos necesarios. Ahora empezaremos a armar el plantel y ver que jugadores podemos sumar.