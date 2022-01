Deck regresa al Real Madrid

El argentino Gabriel Deck acordó su regreso al Real Madrid después de haber cerrado un acuerdo con el club blanco, que abandonó a mitad de la pasada temporada para fichar por Oklahoma City Thunder de la NBA. Esta misma semana fue cortado por el equipo norteamericano y el equipo español, que tenía derecho de tanteo sobre él, ha decidido reincorporarlo.

El jugador oriundo de Colonia Dora ya estará a disposición del entrenador Pablo Laso la próxima semana y firmará por lo que resta de temporada y dos más. En el acuerdo, el jugador se reserva la posibilidad de regresar a la NBA abonando una cláusula de rescisión de 2,5 millones de euros.

El Tortu llegó al Real Madrid en 2018 procedente de San Lorenzo de Almagro, con el que se había proclamado campeón de la Liga de las Américas y fue nombrado MVP de las finales. Con el elenco mandrileño conquistó una Liga Endesa, una Copa del Rey y tres Supercopas Endesa.

En la NBA únicamente tuvo la oportunidad de disputar 17 partidos, en los que jugó una media de 15 minutos, con un promedio de 6 puntos, 2,7 rebotes y 1,7 asistencias, un rendimiento notablemente inferior al que ofreció en su último año en el Real Madrid.



SAN LORENZO PERDERIA LOS PUNTOS

San Lorenzo de Almagro solicitó ayer la postergarción de los partidos contra Oberá y Comunicaciones de Mercedes, por la Liga Nacional, frente a la imposibilidad de presentar su equipo por el brote de contagios de coronavirus. El pedido de la dirigencia sanlorencista se choca con la determinación de los últimos días de la Asociación de Clubes, que advirtió: "En el caso de que un partido no se dispute por no poder completar sus planteles, se le otorgará 2 puntos al equipo ganador (aquel que pueda completar su equipo) y 1 al perdedor (aquel que no logre completar el mínimo de fichas para jugar)".

San Lorenzo directamente no tendrá a sus jugadores disponibles para ningún juego porque están todos contagiados con coronavirus tras los testeos realizados al comenzar con los entrenamientos.