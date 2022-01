FIFA sancionó a la AFA y se reducirá el aforo en Córdoba

La FIFA sancionó nuevamente a la AFA por cánticos discriminatorios durante el partido que la selección argentina disputó frente a Brasil, por lo que en el próximo cotejo de local por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 tendrá menos aforo. La sanción de FIFA para con la AFA no es solamente por la limitación del aforo en el partido frente a Colombia en Córdoba el próximo 1 de febrero, sino que además la entidad argentina deberá pagar 50.000 francos suizos (54.000 dólares).

Los cánticos discriminatorios contra los jugadores de la Selección de Brasil se registraron en el partido que se disputó en San Juan por las eliminatorias sudamericanas. Esta no es la primera vez que Argentina sufre una sanción de parte de la FIFA en este período clasificatorio, dado que -por idéntica situación- se registró otra tras el cotejo contra Uruguay en el estadio "Monumental".

En esa ocasión la FIFA dispuso una multa de 32.700 dólares y un partido con menor cantidad de público. El punto es que si Argentina reitera este tipo de situaciones, la FIFA podría imprimirle una sanción más dura, como sería un cotejo sin público.

Lo que aún no se determinó es qué capacidad, ante esta determinación, tendrá el estadio "Mario Alberto Kempes" para el duelo entre Argentina y Colombia.



CHILE TAMBIEN SANCIONADO

La Selección chilena fue sancionada con un partido sin público por parte de la FIFA, de cara a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, pero la Asociación Chilena de Fútbol (ANFP) aclaró que contra Argentina habrá gente en las tribunas.

"Sobre las decisiones dadas a conocer por FIFA, aclaramos que el partido ante Argentina en Calama, SÍ se jugará con público. La sanción cuenta para la última fecha de las Eliminatorias. Además, ambos castigos están en proceso de apelación por parte de la FFCh", explicó la entidad en sus redes sociales.

La FIFA dispuso la sanción sobre Chile debido a los incidentes ocurridos frente a Ecuador (derrota de local 2 a 0), ya que hubo cantos racistas e invasión del campo de juego.