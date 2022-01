Visetti: "Imagino un partido lindo y duro a la vez"

Este domingo se reanudará el torneo Regional Amateur y habrá un partido entre los representantes que quedan en competencia de la Liga Rafaelina, en el estadio Agustín Giuliani. A partir de las 19, Argentino Quilmes recibirá a Libertad de Sunchales en uno de los duelos de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur, que tendrá el arbitraje de Franco Ceballos. La vuelta se disputará el 16 de enero, pero desde las 20, en el “Dr. Plácido Tita”.

Así como en nuestra edición de la víspera el entrenador "cervecero" Hugo Togni dejaba sus impresiones en la previa, transcribimos a continuación las sensaciones del volante aurinegro Braian Visetti, en declaraciones publicadas por la web oficial del Club sunchalense.

"Después del partido con Colón de San Justo nos fuimos a pasar las Fiestas felices, es lindo no tener vacaciones porque es un indicio que seguimos en carrera. Estamos bien, con ganas que llegue el domingo, unidos", y nombró sobre las virtudes que ve en el equipo: “el secreto nuestro es la unión, tanto de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, que tiramos para el mismo lado”.

Además, en relación al objetivo en la competencia, el polifuncional jugador aurinegro destacó “sabemos nuestras limitaciones, pero nuestra idea es siempre ir por más”. Y sobre su rol dentro de la cancha señaló “uno siempre está para sumar donde el equipo me necesite”.

Sobre el recorrido realizado hasta aquí por los Cañoneros, expresó que "en la primera ronda no solamente clasificamos, lo hicimos primeros, superando al candidato, entre comillas, que era 9 de Julio. Fuimos justos primeros en la zona, después pasamos bien a mi criterio, aunque fue a penales, con San Justo, y vamos a ir por más".

Sobre la impresión del rival en la serie, mencionó que "es duro, Quilmes más de local, es un equipo que trajo refuerzos, pero nosotros tenemos nuestras armas. Venimos jugando hace bastante tiempo juntos y nos conocemos mucho. Imagino un partido lindo y duro a la vez, como la etapa en que estamos, que ningún partido va a ser sencillo".