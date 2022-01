Cuando Mammana intentó suicidarse

El defensor Emmanuel Mammana, reconoció que las negociaciones con River para pegar la vuelta "están bastante avanzadas", y recordó momentos muy difíciles de su vida.

"Las cosas con River están bastante avanzadas, estoy haciendo un esfuerzo muy grande porque quiero volver a casa. Si Dios quiere, quizás pegamos la vuelta", resaltó el futbolista de 25 años por Radio La Red.

INTENTO DE SUICIDIO

Mammana contó que estuvo a punto de suicidarse, y que pasó situaciones difíciles a partir de la muerte de su padre.

"Estuve a punto de tirarme a las vías del tren porque ya no quería vivir, pero justo me agarró una persona de la remera y me tiró para atrás. No se quién es, pero me salvó la vida", manifestó el deportista.

INFANCIA DIFICIL

Al continuar hablando sobre sus comienzos, el defensor expresó que de chico comía gracias a la mercadería que le daba River, y por eso el amor que siente por el club, a tal punto de resignar grandes contratos europeos para volver a vestir la Banda Roja.

PASADO DEPORTIVO

En River, Mammana ganó la Sudamericana 2014, la Recopa, la Libertadores y la Suruga Bank en 2015.

Luego, emigró al Lyon, Zenit y Sochi.