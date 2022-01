Alerta en el Ministerio

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El Ministerio de Salud de la Nación alertó sobre la disparada de contagios de coronavirus que se registraron en las últimas semanas y reconoció que desconoce "cuál va a ser el techo" de la curva epidemiológica.

"Ómicron nos está trayendo muchísimas sorpresas a nosotros y al mundo. No sabemos cuál va a ser el techo", sostuvo la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria, Sonia Tarragona.

En declaraciones radiales, la funcionaria nacional se refirió al acelerado incremento de contagios de Covid-19, que ayer registró el récord de casi 110.000 casos positivos, y manifestó lo que espera el Ministerio que conduce Carla Vizzotti de acuerdo a la experiencia internacional.

"Estamos viendo en otros lugares que crece y baja muy rápido y esperamos que pase lo mismo en la Argentina", explicó Tarragona.

De todos modos, destacó que el crecimiento en la cantidad de contagios no tuvo una correlación con las ocupaciones de camas en centros de salud ni las muertes por Covid-19: "Esperamos que se mantenga de esa manera, eso se está evidenciando en la Argentina y en el mundo: casos leves o moderados que no están tensionando el sistema de salud".

Respecto a la posibilidad de que los niños de entre 3 y 11 años hayan tenido un mayor impacto de esta tercera ola, Tarragona reconoció el aumento de niños contagiados, pero indicó que todavía no puede realizarse un análisis exhaustivo de la situación.

"Estamos evaluando. Es tan rápido y vertiginoso el crecimiento, que todavía no tenemos una conclusión. Pero sí se está notando un crecimiento más rápido en esos grupos que tienen menos porcentaje de población vacunada", aseguró.

Asimismo, la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud justificó las decisiones de dejar de hisopar a los contactos estrechos de casos confirmados y de avalar los autotest.