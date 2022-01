Sigue medida por vehículos importados

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Ante la incertidumbre que genera la falta de acuerdo con el FMI y el consiguiente cierre de los mercados financieros, el Gobierno nacional continuará administrado a discreción la demanda de dólares de los importadores y anunció que no entregará divisas para financiar la adquisición de vehículos.

Esta medida fue adoptada el año pasado y continuará en 2022 por las restricciones externas que persisten en la economía argentina y que no parecen tener viso de solución en el corto plazo.

La decisión fue comunicada por la Secretaría de Industria a la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA).

La medida implica que el BCRA no suministrará dólares para financiar la adquisición del vehículo, pero la empresa sí los recibirá a los seis meses o al año de acuerdo al valor.

De todas formas, la cantidad de vehículos a ingresar al país no es libre sino que pasa por una serie de autorizaciones oficiales a modo de "administración" de importaciones.

Este mecanismo está dirigido exclusivamente a las importadoras y no a las terminales que fabrican en el país, para las que rige un sistema diferente, donde también juegan las exportaciones que realicen a cambio de dólares.