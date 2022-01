Claves de los autotests Editorial 07 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

En medio de un nuevo récord de contagios diarios por coronavirus y con los lugares de diagnóstico saturados de personas que buscan testearse, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2.

Los mismos pertenecen a los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, vendiéndose exclusivamente en farmacias.

Después de su exitosa puesta en marcha en decenas de países, le tocó a la Argentina poder disponer oficialmente de los mismos en forma masiva.

Esta herramienta fue implementada como test de autoevaluación desde el año pasado por países como Portugal, Francia, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania, España, Austria, Bulgaria y Estados Unidos.

Es un producto de venta libre y podrá adquirirse de modo individual, por instituciones públicas o privadas, o jurisdicciones siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados. La venta será libre en las farmacias y se deberá llevar un registro con el DNI de la persona se lo va a realizar.

A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante. En este sentido, es muy importante que la toma de muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos.

Por lo tanto, no se trata de un test por PCR, las siglas por las que se conoce a la reacción en cadena de la polimerasa, una técnica científica avanzada que fue inventada por el bioquímico norteamericano Kary Mullis en 1985 y que le valió el Premio Nobel de Medicina en el año 1993. Se trata de un test rápido orientativo para la auto detección de antígenos de SARS-CoV-2.

Los productos aprobados Panbio Covid-19 Antigen Self-Test, Antigen Self Test Nasal, Antigen Rapid Test y WL Check Ag Self Testing son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes.

Cada kit de producto cuenta con una guía de referencia de instrucciones de uso a fin de facilitar el testeo hogareño. Las instrucciones buscan colaborar con el paciente en el procedimiento y a su vez ayudar a obtener un resultado efectivo. Se hace un barrido con el hisopo en ambas fosas nasales, se gira 4 veces, durante quince segundos por cada fosa nasal para recoger la muestra adecuadamente. O bien se mete el hisopo en la boca, buscando la saliva de las mucosas a los costados.

Para una mejor maniobra de recolección de muestra, el tamaño del hisopo varía en relación a los comúnmente utilizados en los ensayos de PCR. Una vez tomada la muestra, se realiza la prueba aplicando el hisopo sobre el tubo que contiene el reactivo del kit y se debe esperar al menos 15 minutos para obtener un resultado.

Es necesario tener en cuenta que si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja, el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.

Para tener un seguimiento, los resultados deberán ser reportados de forma inmediata -en base al código de barra de cada empaque- una vez realizado el test.

Los datos se alojarán en la base informática farmacéutica y serán enviados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas.

Los positivos serán integrados a la notificación de casos de Covid-19, los negativos serán identificados como "negativo, sin clasificar", en tanto que los inválidos deberán repetirse para definir el resultado. En todos los casos deberá enviarse el resultado al farmacéutico.

