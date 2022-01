“Cuando los virus circulan mucho, tarde o temprano se contagia la gran mayoría"

Desde hace algunas semanas, cada día se registra un nuevo récord de contagios en la ciudad desde que comenzó la pandemia y esto, más allá que no repercute en el sistema de internación, nuevamente pone a prueba la logística del sistema de salud para dar respuestas.

Desde el punto de vista epidemiológico, la doctora Sandra Cappello, explicó que “los casos que estamos teniendo como positivos son los esperados, porque en realidad se está hisopando la gente que son contactos estrechos y empiezan con síntomas y por eso es que van a aumentando el número de casos. Sabemos que con estas nuevas variantes, tanto Delta como Ómicron, tiene una tasa de ataque secundario mucho más alta que las variantes anteriores. Esto significa que por cada caso positivo que yo tengo espero que haya 10 casos más”.

La profesional explicó que la alta contagiosidad de estas nuevas variantes, hacen que toda persona que haya estado en contacto con un caso positivo tiene altas chances de ser positivo también, con lo cual las recomendaciones que se hacen desde el sistema de salud, es tratar de considerar a toda persona que tenemos cerca y no convive con nosotros como positiva, para que esto haga que se extremen los cuidados”.

En ese sentido, Cappello reiteró “la importancia de utilizar correctamente el barbijo en todo momento, cubriendo la nariz, boca y mentón; lavarse frecuentemente las manos, mantener el distanciamiento y ventilar los ambientes. En caso de ser contacto estrecho de un positivo –sobre todo si es conviviente- y comenzamos a tener síntomas, recordar que no es necesario hisoparse para considerarnos positivos”.

Además, la médica infectóloga explicó que ante esta situación, “hay que llamar al 147 para que se complete la ficha epidemiológica y se pueda registrar el caso en el sistema, para que aquellas personas que necesiten el comprobante lo puedan obtener igual, es decir, de la misma manera que si se hubieran hecho el hisopado, la única diferencia es que va a figurar que el diagnóstico se hace por criterio epidemiológico”.

Una vez más, la doctora subrayó que “los síntomas son similares a los de las variantes anteriores y lo que cambia es que son más leves a partir de que gran parte de la población está vacunada. Lo que hoy estamos viendo es que se presenta con cuadros de vías aéreas superiores: dolor de garganta, rinitis, congestión nasal, picazón en los ojos, puede haber o no fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares”.



MUCHOS LOS VAN A

PASAR DESAPERCIBIDO

“Cuando los virus circulan y circulan mucho, tarde o temprano se contagia la gran mayoría de la población. Eso es así con todos los virus, el tema es que en algunas personas que puedan estar en contacto con el virus van a tener sintomatología florida y uno se va a dar cuenta, por otro lado, va a pasar que mucha gente lo va a pasar desapercibido porque los síntomas van a ser sumamente leves o totalmente asintomáticos. Esto pasa por la vacunación y esta circulación actúa como una vacunación más, porque hay mucha gente que está vacunada y se ha infectado con el virus”, consideró Cappello. La infectóloga de nuestra ciudad, dijo asimismo que “sabemos que la vacuna no previene la infección, si previene la patología o el cuadro clínico grave. Tener las vacunas completas y contagiarse de COVID, actuaría como un refuerzo de la vacuna y el sistema inmune reacciona conociendo el virus que está ingresando, por lo tanto responde neutralizándolo y no desarrollando infecciones agudas como en etapas anteriores”.