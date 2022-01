Los casos comenzarían a bajar a partir del 15 de enero

Según las proyecciones realizadas por investigadores del CONICET sobre los contagios por covid 19 para las próximas semanas en la provincia de Santa Fe, estamos en una instancia de suba de los mismos, pero con pronóstico de que empiecen a descender en la segunda quincena de enero, según consta LT10 en su sitio web. "Estamos notando un ritmo inédito de crecimiento en Santa Fe, así como en todo el país, que se condice con la presencia de la variante Ómicron, que es mucho más contagiosa, y por el aumento de contacto social que hubo la última quincena de diciembre con las despedidas y las fiestas, y sumado a que después de cinco o seis meses de la vacunación, los anticuerpos empiezan a disminuir y necesitamos la dosis de refuerzo" explicó la investigadora Julieta Barchiesi. Por otro lado, "las proyecciones indican que se va a seguir incrementando a esta velocidad, pero se espera que a partir del 15 de enero empiecen a bajar, con la misma velocidad con la que subieron". Además, detalló que los números reales no se pueden saber, pero que "por cada positivo hay entre 5 y 10 más que no se están detectando por asintomáticos y porque no se puede testear a todos".