Encuentro virtual entre Lanzotti y empesarios

La Comisión de Política Laboral del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región organizó un encuentro virtual con el Dr. Diego Lanzotti, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, para dialogar acerca de la actual situación sanitaria y de las perspectivas de cara a las próximas semanas. El funcionario local precisó que se estima que el 90% de los rafaelinos ya están vacunados, y destacó que solo un 20% de los casos actuales corresponden a la cepa Delta. En este sentido, señaló que está prevaleciendo la variante Omicron, que suele presentar una sintomatología leve, pero es mucho más contagiosa. “Aunque no haya camas de terapia ocupadas, el sistema de salud está trabajando a pleno. Se están realizando más de 1000 testeos por día, y la positividad está alrededor del 65%”, indicó.

Lanzotti aclaró que -por la baja letalidad de Omicron- no se van a alcanzar los valores de mortalidad de 2020 y 2021, pero enfatizó en la importancia de continuar con los cuidados en la convivencia, y de proteger especialmente a las personas mayores y con comorbilidades. Para las próximas dos semanas, explicó, se prevé que los casos continúen en aumento, para luego comenzar a descender. Por tal motivo, desde este viernes 7 el Hospital ampliará su horario de atención para hisopados: se realizarán testeos desde las 7 hasta las 18 los días hábiles, y los sábados por la mañana.



PROTOCOLO DE

AISLAMIENTO

Lanzotti repasó las últimas novedades implementadas desde el Gobierno nacional, respecto de los tiempos de aislamiento. Así, recordó que los casos confirmados con vacunación completa deben permanecer aislados por 7 días desde el inicio de los síntomas. Si en las últimas 48 horas no presentan más síntomas, pueden comenzar a circular, manteniendo cuidados especiales durante 3 días más. Para el caso de los no vacunados o con vacunación incompleta, el aislamiento se extiende a 10 días. Por otro lado, los contactos estrechos con vacunación completa deben aislarse por 5 días a partir del último contacto, y mantener cuidados especiales durante 5 días más. Nuevamente, para el caso de los no vacunados o con vacunación incompleta, el aislamiento se extiende a 10 días. El funcionario señaló, además, que se considera que los convivientes no pueden evitar el contacto con el caso positivo, por lo que deben acompañarlo en la cantidad de días de aislamiento.



RECOMENDACIONES

PARA LOS TESTEOS

En función de la demanda que está experimentando el sistema de salud, Lanzotti recordó que no es necesario que los contactos estrechos se hisopen, siempre que no presenten síntomas. También recalcó que es importante que, ante la presencia de síntomas, la persona aguarde tres días para testearse, para evitar un falso negativo. Durante ese tiempo, lógicamente, debe permanecer aislada. Finalmente, respecto de la posibilidad de habilitar la venta al público de tests rápidos, indicó que los colegios profesionales manifestaron tener ciertos reparos, pero que se están realizando las gestiones para avanzar en este sentido, para ayudar a descongestionar el sistema de salud.



EL PUNTO DE VISTA

DE LAS EMPRESAS

Los empresarios y colaboradores presentes expresaron su preocupación por el impacto que está teniendo el aumento de casos (y la consiguiente cantidad de empleados aislados) en el normal desarrollo de las actividades. Además, aprovecharon el espacio para intercambiar sugerencias respecto del manejo de situaciones particulares, como la confirmación fehaciente de los casos de contacto estrecho y la convivencia con las personas no vacunadas. Allí, Lanzotti intervino para recordar que quienes no se vacunan tienen mayor predisposición para contraer la enfermedad y portan una mayor carga viral, por lo que sugirió extremar los cuidados (por ejemplo, con espacios especiales de trabajo y el uso de herramientas de protección adicional).