Los autotest llegarían recién en 15 o 20 días

Los autotest podrían llegar a Santa Fe dentro de 15 o 20 días a Santa Fe, aunque aún se espera una definición del Ministerio de Salud de la Nación para su implementación y la carga de datos en el registro oficial de casos positivos de Covid. Así lo indicaron voceros de la cartera sanitaria santafesina, al admitir que si bien la Administración Nacional de Medicamentos, Tecnología y Alimentos (Anmat) autorizó técnicamente las pruebas, es la ministra Carla Vizzotti quien debe dar la última palabra. Mientras tanto, sigue vigente una resolución provincial en la que se prohíbe su comercialización en las farmacias habilitadas a tal fin. En un comunicado a sus colegas, el Colegio de Farmacéuticos de la Segunda Circunscripción se pronunció este jueves con el fin de aclarar “dudas sobre la venta en farmacias de los denominados autotest hogareños”.

Según consignó el colegio profesional, y de acuerdo a lo publicado por La Capital, hasta el momento Anmat autorizó el uso de cuatro test de autoevaluación de Covid de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, todos de venta exclusiva en farmacias. Todos ellos se fabrican en el extranjero y deben ser importados. En el mismo comunicado de prensa se aclara que la importación tendrá una demora de unos 15 a 20 días. Los farmacéuticos aclararon que “la aprobación de la venta y utilización de estos test deberá ser autorizada por cada provincia. Hasta el día de la fecha, Santa Fe no ha emitido la autorización”. “Nosotros esperamos que se resuelva según la necesidad sanitaria. No es nuestra intensión estar en contra de los bioquímicos”, destacó una fuente consultad del sector.

Sobre este tema, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, declaró: "Nos preocupa la carga la trazabilidad, pero una vez que este cerrado vamos permitir la venta, y aclarando que el autotest es el autocuidado, y no reemplaza al PCRo los antígenos y va a tener que ver con esto y en ámbitos laborales para controlar a su personal ,lo vamos a usar en la provincia en venta en farmacias con la trazabilidad. La farmacia que lo compra se carga en el sistema. Tienen un código QR y el usuario la informa que se registró para poder cargar el dato luego. Esto se consensuo con la Confederación Farmacéutica Argentina.



EN SANTA FE SE

AGOTARON RÁPIDO

Mientras tanto, el titular de la farmacia Zentner, ubicada en la capital provincial, aseguró a UNO Santa Fe que comenzaron a llegar los kits y que se agotaron rápidamente. Precisó que “no solo está queriendo el producto el que está con síntomas sino quien lo quiere tener como un resguardo o si van a visitar un familiar”. Muchos los consideran una opción para tener en las casas para cuando sea necesario. Según explicó, los primeros tests que adquirieron se pueden hacer en nariz y en garganta. “Es muy sencillo: Trae un hisopo, una solución donde hay que colocar la muestra que se toma dentro de esta solución, y se aplican unas gotitas en un aparatito como si fuera un test de embarazo, y marca una o dos rayitas según si es positivo o negativo”, precisó. Según la disposición de la cartera sanitaria, el resultado de la prueba de orientación diagnóstica debe ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas de realizado. De todos modos, estiman que para la semana que viene ya tendrán más disponibilidad. “Hay muchísima demanda, mucha consulta también”, dijo el farmacéutico. “No solo es el que viene a comprar si no el que nos consulta si tenemos stock porque por ahí tiene una empresa o se va de viaje”. El precio actual del autotest es de $2.500, lo mismo que cuesta hacerse un test rápido en un laboratorio privado.



GHIONE PIDE QUE

SEAN GRATUITOS

Ante la noticia de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2, el Diputado Provincial de Santa Fe, Walter Ghione presentó una iniciativa para que la provincia distribuya autotest de manera gratuita. Una de las posibilidades es que además de estar disponible a nivel privado para su compra (se estima que el precio rondará los dos mil pesos), el Estado los distribuya de forma gratuita, como sucede en algunos países de Europa. “Incluso en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, adelantó que va a estudiar una compra masiva de autotest para distribuir entre los ciudadanos que lo necesiten”, argumentó el legislador de UNO. El proyecto busca habilitar la venta o entrega en farmacias y también la cobertura correspondiente para todos los afiliados al IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social). Según el legislador esta idea fue elaborada con la intención de descomprimir los centros de testeos en toda la provincia ante el exponencial aumento de hisopados por casos de covid-19. “No sólo buscamos que se implemente cuanto antes la venta en farmacias sino que se gestione su compra a nivel estatal y su posterior distribución en efectores públicos. También que las obras sociales cubran el total del costo del autotest”, precisó. Por otro lado, Ghione adelantó que en el mismos proyecto también se prevé permitir la vacunación gratuita contra SARS-CoV-2 en farmacias (como desde hace años se hace con la vacuna de la Gripe, a través de la red del PAMI, IAPOS y otras obras sociales), especialmente la aplicación de terceras dosis para personas de edad avanzada o consideradas de riesgo, a quienes por lo general se les dificulta trasladarse a lugares alejados de sus domicilios.