Una santafesina se llevó el Premio Internacional de Narración Oral

La pasada semana del 16 al 21 de diciembre, Irán celebró de manera online el 23° Festival Internacional de Narración de Cuentos. Allí, la santafesina Marcela Sabio compartió con la iraní Leila Ebrahimi el Primer Premio Internacional.

A pesar de que el evento se desarrolló de manera virtual, debido a la pandemia de coronavirus, las ganadoras fueron anunciadas en una ceremonia que se llevó a cabo en forma presencial en la ciudad de Teherán, en el Instituto para el Desarrollo Intelectual de Niños y Jóvenes Adultos (IIDCYA por sus siglas en inglés), el establecimiento que organizó el evento.

Allí, la actriz, compositora y narradora oral escénica santafesina Marcela Sabio compartió el primer premio con la iraní Leila Ebrahimi. En ese contexto, en diálogo con El Litoral, la fundadora de la biblioteca Juglares Sin Fronteras expresó: "Al principio solo supuse que el premio era haber sido escogida entre más de 100 narradores de lengua no árabe/farsi. De esa elección fuimos 21 los seleccionados y para mí ya fue un premio poder participar en tan prestigioso festival".

Además, destacó: "Todo se dio muy bien, porque conté en mi lengua materna, en español, porque me tradujeron al árabe, porque luego, me enteré que era el primer y único premio internacional donde no solo se competía con narradores de habla extranjera (para Irán), sino también con 19 narradores iraníes de alta talla".

Por último, reflexionó: "Pienso qué gran paso para las mujeres, en países y culturas donde el paradigma del poder está en los hombres. Esta vez, el poder de la palabra de una mujer latina atravesó el corazón y entendimiento de un jurado de mayoría masculina. Brindo también por ellos, los que sí comienzan a pensar en caminar junto y no delante de nosotras".

Es importante destacar que esta última jornada del festival se celebró en la Noche de Yalda, lo que se refiere al último día del otoño, la noche que los iraníes celebran como una antigua tradición, en la cual la narración de historias por parte de padres y abuelos es un elemento clave de la celebración. Es a su vez la noche más larga del año.

En el festival participaron decenas de narradores extranjeros, entre ellos Patrick Mohr de Suiza, Nor Azhar Ishak de Malasia, Verónica Antipolo de Canadá, Beatriz Quintana Valle de Cuba.



Sobre Marcela Sabio:

Egresada de la Universidad Nacional del Litoral, con posgrados en Proyectación Arquitectónica y Puesta Escénica, Regisseur, y estudios internacionales de especialización en Poética Escénica, Oralidad Artística y Narración Oral Escénica, la además actriz y compositora es una referente de la narración oral escénica en Santa Fe y la Argentina.

Desde 1998, es delegada en Argentina, primero de Cátedras Iberoamericanas, y luego del Foro Internacional de Narración Oral (FINO) con central en México, dirigiendo como tal todos sus festivales, encuentros, muestras y acciones de creación, capacitación e investigación, nacionales e internacionales.

Asimismo, desde 1999 dirige la Agrupación de Narradores Orales Escénicos Puro Cuento, el Centro de Investigación, Capacitación y Creación en Lectura, Comunicación y Narración Oral La Oreja Verde, y dicta el Seminario-Taller en el Arte de Contar y Taller Permanente de N.O.E., en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral.

También es miembro fundadora del Teatro de la Abadía y desde 2010, dirige en Colastiné Norte, la Biblioteca Popular Javier Villafañe, dentro de un espacio cultural La Rosa de los Vientos.

Entre los numerosos premios y distinciones obtenidas en relación a su labor investigativa, artística y cultural, recibió el premio provincial Máscara, a la trayectoria teatral; y el mayor premio internacional con que un narrador pueda ser distinguido: el Chamán extraordinario, otorgado en la ciudad de México D.F, en el Palacio de Bellas Artes.

En su hacer, vincula en forma constante al arte con la acción social en contextos de vulnerabilidad (alfabetización de adultos, INADI, cárceles, hospitales, derechos de infancia, adolescencia y familia, comunidades en situación de catástrofe, entre otros). Se ha desempeñado como referente provincial de lectura, para el Plan Nacional Familiar y Nutrición (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), referente provincial en narración oral para el Plan Nacional de Lectura y capacitadora en El Cuerpo en Escena Musical, para el Plan Coral de la provincia.