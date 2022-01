A pocas semanas de que se cumplan los 30 años de la publicación del disco "Nevermind" (el pasado 24 de septiembre), la banda estadounidense Nirvana recibió una demanda luego de que Spencer Elden inicie una batalla legal contra el grupo, ya extinto, puesto a que alegaba que su figura como el bebé de la portada era "pornografía infantil" y que carecía de su consentimiento.

Según la postura de Elden, la imagen daba cuenta de un "trabajador sexual", por su desnudez y su reacción ante el dinero, cuando la realidad era que la tapa buscaba simbolizar la manera en que el sistema capitalista corrompe a todos los seres humanos.

A su vez, aseguró: "Todos los que participaron en el disco tienen toneladas y toneladas de dinero. Me siento como si fuera lo último del grunge. Vivo en la casa de mi madre y manejo un Honda Civic. Es difícil no enojarse cuando oís la cantidad de dinero que había en juego".

Entre los acusados aparecen los músicos Dave Grohl, Krist Novoselic, Courtney Love, el fotógrafo Kirk Weddle, firmas discográficas y Chad Channing, baterista original de la banda.

Pese a los alegatos, la Justicia falló a favor de Nirvana. En tal sentido, el juez Fernando Olguín de California rechazó las acusaciones tras vencerse el plazo otorgado a Elden para que presentará una oposición a la moción. No obstante, la Justicia de Estados Unidos estableció un nuevo plazo para el 13 de enero, fecha en que el caso caerá de manera definitiva si el demandante no realiza las presentaciones.