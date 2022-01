Abrió el casting para La Voz Argentina

Tras una exitosa tercera temporada en 2021, La Voz Argentina, el programa conducido por Marley que tuvo como jurado en este último ciclo a Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, se prepara para una cuarta edición.

Es por ello que se abrió el casting para que participen cantantes de todo el país. Los requisitos para ser parte de esta nueva temporada son ser mayor de 18 años o de 17 años que cumplan 18 antes de abril; no hace falta inscripción previa, hay que dirigirse personalmente al lugar, en la fecha y hora indicada según la provincia/ciudad; cantar dos canciones a capela, de las cuales una tiene que ser sí o sí en español (se puede llevar una guitarra en caso de necesitarlo, pero ningún otro instrumento estará permitido.

Además, no se pueden presentar bandas o conjuntos, ya que el casting de La Voz es solo para solistas y dúos; no se puede cantar un tema propio. Con respecto al protocolo de Covid-19, los participantes deberán contar con un esquema de vacunación completo para ingresar (el comprobante será requerido al acceso); deberán presentarte con barbijo o tapaboca y utilizarlo en todo momento, hasta que el personal de producción le indique que puede retirárselo. Si tenés síntomas compatibles con coronavirus NO te presentes al casting.

Las pruebas en nuestra provincia se realizarán en la ciudad de Rosario el 1 y 2 de febrero, en el Metropolitano (Junín 501).