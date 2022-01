Homicidios, inseguridad y violencia, las preocupaciones de estos días Policiales 07 de enero de 2022 Redacción Por Desde hace meses los asaltos, crímenes de todo tipo y los más variados episodios de violencia, lamentablemente se inscriben en el común denominador del diario transcurrir existencial de gran parte de los argentinos. Todo ello en un escenario donde la pandemia mundial de coronavirus, hace mucho más difícil la vida. Así las cosas, se demanda a las autoridades el hallazgo de soluciones que, tristemente, brillan por su ausencia.

Un repaso de preocupantes hechos de inseguridad contabilizados en Argentina desde octubre pasado, permiten comprobar un recrudecimiento de sucesos de violencia, muchos de ellos generadores de muertes que despertaron preocupación en indignación de la sociedad en su conjunto, a lo largo y ancho del territorio nacional.



Muchos de los casos tuvieron amplia repercusión en los medios de prensa, y al respecto oportunamente Rubén Carballo, fundador de la ONG Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas, que trabaja en La Matanza, Buenos Aires, dijo a la publicación Sputnik Mundo que "hay un montón de factores.

Por un lado el tema político, por otro el judicial y el policial. Si hay decisión política se trabaja en conjunto, si no pagamos las consecuencias nosotros los ciudadanos. Estamos preocupados en todo sentido".



En tanto, grupos de familiares de víctimas realizaron manifestaciones en reclamo de justicia y seguridad, y solicitaron que se tomen medidas más contundentes contra la delincuencia, en el marco de acciones dentro del encuadre de la ley, para evitar una posible vulneración a los derechos humanos.



Resulta importante diferenciar entre el impacto inevitable que tiene la tragedia de un homicidio, y la inseguridad como fenómeno general.

Argentina tuvo en 2020 una tasa anual de 5,3 homicidios por cada 100.000 habitantes y un total de 2.415 víctimas, según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Se trata de una de las cifras más bajas de los últimos 20 años, idéntica a 2018 y solo mayor al 5,1 de 2019.

Esta tasa tuvo su pico de 9,7 a nivel nacional en 2002, cuando se superó los 3.500 homicidios, y comenzó a bajar para luego tener otra cúspide de 7,6 en 2014.

Aún no hay datos sobre 2021, pero se da por sentado una subida posterior a la pandemia, por el aumento de la circulación y el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, después de un período de números a la baja.



Oportunamente, el Gobierno bonaerense presentó un informe de gestión, detallando que las cifras de hechos delictivos relacionados a la inseguridad tuvieron una caída en meses de cuarentena por el confinamiento, pero volvieron en 2021 a niveles prepandémicos.



Rubén Carballo, referente de la ONG de acompañamiento a víctimas del delito y quien perdió a su hijo adolescente en 2009 por un hecho de represión policial, insistió en identificar como factores determinantes, por un lado a la corrupción policial, generadora de impunidad y de la aprehensión de falsos culpables.

"No vemos conducción en la Policía, un sector hace lo que puede y el otro se vincula con el narcotráfico, con la delincuencia. Es terrible la situación, estamos peor que antes", aseguró.

Por otro lado, vinculó el hecho de que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno nacional inició un proceso de desaturación en las unidades del Sistema Penitenciario, luego de 10 años de un proceso de sobrepoblación, profundizada por el uso desmedido de la prisión preventiva.

