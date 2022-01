"En los pequeños detalles se va a definir la serie"

(Por Darío Gutiérrez). - Quilmes tuvo poco tiempo para disfrutar lo que fue su gran 2021. El Regional Amateur lo sigue teniendo entre sus animadores y este domingo estará afrontando los primeros 90 minutos de la serie de cuartos de final de la Región Litoral Sur, recibiendo desde las 19 a Libertad de Sunchales, en el primer compromiso de 2022.

Como hacedor del plantel que tan grandes satisfacciones logró, Hugo Togni se prepara para un desafío más. El entrenador dialogó con LA OPINION para dejarnos las sensaciones con un repaso por lo que fue ese gran último mes del año pasado.

- Hugo, al momento del brindis en la medianoche del 31 de diciembre, en cuanto a lo deportivo el agradecimiento fue muy grande.

- Si, sinceramente en esos momentos se vienen muchas cosas a la cabeza. Un año duro, el desafío era grande, si bien uno con el grupo tuvo la misma meta y estuvo tranquilo, sabes que campeón hay uno y son 16 los que buscaban lo mismo. Obviamente, lograrlo a fin de año, la satisfacción personal y grupal fue muy grande por haber condecorado, por haber conseguido lo planificado al comienzo.

- Para un equipo amateur, lo que pudieron conseguir en diciembre fue brillante, jugando cada tres días y casi con dos equipos distintos.

- Si, sinceramente la tranquilidad que teníamos era que con mucho o poco se iba a hacer con el mismo funcionamiento. Había llegado gente para reemplazar a quienes por lógica no iban a poder jugar tan seguido. Creo que se planificó bien, hoy con el diario puesto salió bien, se apostó con el funcionamiento que tenía el equipo en la Liga, y que se cumpla la misma función. En la semana aprovechábamos para recuperar jugadores, muchos masajes, regenerativos y poco fútbol.

- Hasta jugaron una final esperando un resultado para ver si seguían en el Regional...

- Siempre tuvimos el objetivo grande que fue la Liga. El Regional es un desafío muy lindo, pero la exigencia mayor era la Liga. Ese domingo de la primera final con Sportivo Norte estábamos con la oreja en la radio, igual no te voy a mentir, pero se nos terminó dando todo.

- En el recorrido que tuvieron en el torneo, no caben dudas que los partidos con PSM fueron los mejores hasta aquí.

- Si, creo que con San Carlos nos enfrentamos a un equipo obrero como el nuestro, con San Jorge había una diferencia de jerarquía sobre todo en muchos jugadores, y que los respetamos mucho en Rafaela y nos costó caro. En San Jorge fue distinto, les perdimos el respeto e hicimos un buen partido que se pudo ganar o perder, pero logramos el punto que necesitábamos.

Después en la serie con PSM medianamente se cierra en Rafaela, acá hicimos unos primeros 90 minutos buenos. El 2 a 0 hicieron que salgan a buscarlo en la revancha, se desarmen y Quilmes encontró los espacios y aprendiendo a jugar ese tipo de partidos lo cerramos de la mejor manera.

- Ahora viene Libertad, una serie entre conocidos, ya sea desde los cuerpos técnicos como de los jugadores. ¿Cómo la esperás?

- Creo que es un partido muy difícil, donde los dos equipos tienen las mismas posibilidades. No hay alguien que se destaque, los dos tuvieron buenos funcionamientos en el año, no lo modificaron prácticamente en el Regional. Nos conocemos los cuerpos técnicos, los jugadores. Habrá que aprovechar las virtudes, nos conocemos demasiado y los pequeños detalles van a marcar quien pase.

De nuestro lado, hay que ver con esto del rebrote de la pandemia si hay algún jugador aislado o contacto estrecho, hicimos un pequeño reacondicionamiento físico en estos días y vamos a esperar hasta último momento. Pero hay una competencia muy sana y respeto muy grande entre los jugadores le toque a quien le toque estar en el once.