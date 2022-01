San Lorenzo perderá puntos Deportes 07 de enero de 2022 Redacción Por POR COVID

San Lorenzo es quizás el club más afectado por los casos positivos de la LNB. Con 22 jugadores entre jugadores del plantel de Liga y Liga de Desarrollo, cuerpos técnicos y médicos, el conjunto de Boedo tiene un comienzo del 2022 muy complicado.

Así, ante la proximidad de los primeros dos partidos luego del receso, los Cuervos serán los primeros en perder un juego por no presentarse ante los casos positivos de Covid. Es que el viernes 7 deberían presentarse ante Oberá en Misiones, pero no podrán hacerlo.

Sin embargo, el domingo 9 si viajarán rumbo a Mercedes para enfrentarse a Comunicaciones, dado que allí ya podrán tener con el alta a varios integrantes de los dos planteles, tanto de Liga como de LDD.

El miércoles, Peñarol de Mar del Plata tuvo apenas seis jugadores disponibles, pero no obstante derrotó como local a Riachuelo de La Rioja por 92 a 80.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

