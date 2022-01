Nadal y las palabras justas sobre la situación de Djokovic Deportes 07 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA SIN MEDIAS TINTAS./ "Cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero tienen sus consecuencias".

El tenista Rafael Nadal aseguró que "cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero tienen sus consecuencias" al opinar acerca del serbio Novak Djokovic, quien se perderá -al menos por ahora- el Australian Open, primer Grand Slam del año, por no estar vacunado, a la vez que dijo que "el mundo ha sufrido suficiente como para no seguir las reglas".

"Lo que ha pasado no es bueno para nadie, pero no tengo todos los detalles para tener una opinión clara sobre el asunto de Djokovic. Sólo puedo decir que creo que la gente que sabe de medicina dice que tenemos que vacunarnos, y necesitamos hacerlo", indicó.

Asimismo, añadió: "Pasé el COVID y yo lo he hecho dos veces, y si lo haces no tienes problemas para jugar en el Open de Australia ni en ningún sitio. El mundo ha sufrido suficiente como para no seguir las reglas. Cada uno debe hacer lo que piensa que es bueno para él, pero no vacunarte te puede provocar inconvenientes, es la única manera de parar esta pandemia". "Creo que si él quisiera jugar podría haberlo hecho sin problemas. Cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero tienen sus consecuencias. No me gusta esta situación y lo siento por él de alguna manera, pero conocía las condiciones desde hace meses", aseveró.

El español dijo luego: "Uno puede buscar maneras de jugar sin hacerlo, pero aquí se tienen que seguir unas reglas. Él ha tomado sus decisiones, nadie le obliga a vacunarse o a no hacerlo, es una persona mayor y con sus decisiones tiene que pagar las consecuencias. Desgraciadamente estamos en una pandemia y hay que pararla como sea, y la única manera es seguir las indicaciones y las normas que nos dicen".

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

