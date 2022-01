El presidente y Guzmán informaron a los gobernadores sobre la deuda con el FMI

El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, informaron ayer a gobernadores de todo el país sobre el estado de las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con varios ausentes y una postura dividida entre los mandatarios de Juntos por el Cambio. "El problema de la deuda es un problema muy serio para la economía argentina y va a trascender a mi mandato", resaltó Fernández al dar inicio al encuentro que se desarrolla en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

En ese marco, el jefe de Estado puntualizó: "La deuda que eventualmente arreglemos va a superar mi mandato y va a superar el mandato del 2027. Por lo menos, va a estar presente en el escenario de la política argentina en los próximos diez años".

La reunión, que comenzó minutos después de las 17:30 y se extendió por casi tres horas, desató fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, pero también dejó expuestas las diferencias entre los dirigentes de Juntos por el Cambio.

Tras largas negociaciones encabezadas por el propio jefe de Estado, los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) aceptaron enviar representantes al encuentro en la Casa de Gobierno, marcando su posición dentro de Juntos por el Cambio.

Por lo tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el único dirigente de la oposición que no envió a ningún representante a Balcarce 50.

Tras la exposición, Fernández y Guzmán le dieron la palabra a los gobernadores y allí algunos de ellos resaltaron la ausencia del referente del PRO y de los gobernadores radicales -pese a que enviaron delegados- y criticaron a la oposición, en el tramo de mayor contenido político de la reunión.

"Hoy, después de tirar la piedra esconden la mano. Y me temo que estén planificando no acompañar ningún tipo de acuerdo", disparó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y agregó: "Algunos de los responsables están ausentes en esta mesa, donde estamos tratando de solucionar los problemas que generaron".

Luego de recordar que el préstamo que el FMI le otorgó al país a pedido del gobierno de Mauricio Macri "no pasó por el Congreso", el gobernador bonaerense remarcó: "Lo mínimo que se puede pedir es que contribuyan a solucionar".

En declaraciones a los medios acreditados en la Casa Rosada, entre ellos NA, Kicillof apuntó: "Me parece imprudente a esta altura borrarse, no participar de estas discusiones...Borrarse olímpicamente. Los que tomaron la deuda, ahora quieren quedarse mirando como si fueran espectadores o árbitros".

"No sé si planean acompañar el resultado de la negociación. Entonces ya, el grado de avivada no tiene límite", disparó el mandatario bonaerense respecto de los dirigentes de Juntos por el Cambio.

Por su parte, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que participó por videoconferencia, subrayó que "el señor Macri y su gobierno duplicaron la deuda externa en solo cuatro años" y calificó el préstamo como "una estafa".

En representación de Corrientes asistió el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; por Jujuy concurrió el vicegobernador, Carlos Haquim; mientras que la provincia de Mendoza contó con la participación del ministro de Economía y Energía provincial, Enrique Vaquié.

De manera presencial también estuvieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Óscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Omar Perotti (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Arabela Carreras (Río Negro) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Además, asistieron por Chubut, el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; por Córdoba se encuentra el presidente provisorio de la Legislatura provincial, Oscar González; por Salta participa el vicegobernador Antonio Marocco; mientras que la provincia de San Juan está representada por el vicegobernador Roberto Gattoni.

Por Santa Cruz asistió el vicegobernador Eugenio Quiroga, mientras que la gobernadora Alicia Kirchner se conectó de manera virtual, al igual que Rodríguez Saa, y el mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

En tanto, acompañaron al Presidente el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y General de la Presidencia, Julio Vitobello. (NA)