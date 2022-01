Récord de contagios con 473 casos y más de 8.500 rafaelinos aislados

Tal como sucede a nivel nacional y provincial, el coronavirus no da tregua tampoco en Rafaela. Por segunda jornada consecutiva se registró otra cifra alta de contagios diarios, ya que este miércoles la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó otros 473 casos en la ciudad en las últimas 24 horas, superando de esta manera los 394 del martes. Se trata de del quinto récord diario que se registra en los últimos 8 días, lo que habla a las claras de que la propagación del virus en nuestro medio es sumamente veloz y preocupante. Más allá de estos números alarmantes, todavía no se sabe con exactitud cuál será el pico definitivo de esta tercera ola, con lo cual se espera que en los próximos días más rafaelinos se sumen a estas tristes estadísticas, ya que ayer nuevamente hubo largas colas de gente sintomática en el Club Estudiantes esperando ser hisopadas. Así, Rafaela ya suma 17.397 infectados desde marzo del 2020, de los cuáles 2.196 son activos y 6.311 son los vecinos aislados, mientras que los recuperados oscilan en 14.878. De esta manera, entre activos y aislados hay 8.500 rafaelinos afectados, lo que corresponde casi al 10% de la población de la ciudad, y que considerando que hay infectados sin registrar por el sistema, las cifras son aún más altas e impactantes.

En tanto, no se registraron fallecidos en Rafaela, aunque en el informe provincial se reportó la muerte un paciente de 73 años oriundo de nuestra ciudad que se encontraba en otra jurisdicción, siendo ahora 323 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de este mortal virus. Y en cuanto a las camas ocupadas del Hospital "Jaime Ferré", y pese a este altísimo porcentaje de positividad (alrededor del 60% del total de las muestras), solamente hay 2 personas Covid-19 positivos internados en sala general.

Mientras tanto, a nivel provincial también hubo un nuevo récord diario con 7.768 nuevos positivos (el martes fueron 7.081) de acuerdo al reporte brindado por el Ministerio de Salud de Santa Fe, con lo cual el acumulado en el territorio santafesino es de 507.978 y 8.653 víctimas fatales. Rosario registró 2.759 casos, la ciudad de Santa Fe 1.052, Santo Tomé 209, Esperanza 56, Suardi 54, Ceres y San Jorge 47, Carlos Pellegrini 33, San Cristóbal 23, Arrufó 19, Sastre 18, Pilar 17, El Trébol 16 y Humboldt 13, entre las más complicadas. También se anunciaron 18 casos en Frontera, 15 en Humberto, 13 en Sunchales y 10 en María Juana, entre las localidades más afectadas del departamento Castellanos.

En la provincia hay 30.104 pacientes activos, 469.221 son los recuperados y hasta el momento fueron aplicadas 6.462.687 vacunas de las 6.491.707 dosis que recibió Santa Fe.



DESCARTAN RESTRICCIONES

La escalada de contagios de coronavirus parece no detenerse. Tras un nuevo récord a nivel nacional y provincial, el gobierno de Santa Fe insiste con las restricciones vigentes y apuesta al pase sanitario, el control de los eventos masivos y seguir de cerca el impacto en los sectores productivos. El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, aseguró este miércoles que en el ámbito privado insisten con el teletrabajo en las actividades que puedan realizarse a distancia y en el resto reforzar los protocolos y cuidados tanto de trabajadores como de empleadores. El funcionario reconoció en contacto con el programa "El primero de la mañana" de LT8 que ya habían advertido la semana pasada que “esta variante de coronavirus iba a tener un impacto fuerte en la fuerza laboral”, pero destacó que los nuevos tiempos de aislamiento y la vacunación “tienden a favorecer la reinserción en el trabajo”. “Lo que conversamos es volver a poner una mirada y atención a los protocolos que se elaboraron oportunamente, que son los mismos que están vigentes hoy. Las normas sanitarias son las mismas pero hay que volver a reforzar e insistir en su aplicación concreta”, precisó Pusineri sobre su ronda de consultas con los distintos sectores productivos.

Según detalló, en la industria hay alrededor de un 15% de contagios de coronavirus y en la construcción un 10%. También advierten un alto grado de afectación en la administración pública. Algunas, como la EPE, han tenido que reprogramar su esquema de servicios. El Gobierno dictó teletrabajo para quienes no tengan el esquema de vacunación completo y se instruyó a las áreas para que se regrese al teletrabajo “en aquellos lugares en los que no se pueda garantizar la ventilación y la distancia”. “La idea es insistir con estas normas y esperar que los contagios se comporten como en otros países, donde hay una aceleración importante pero también luego hay una caída importante y rápida de los casos podamos transitar los meses de enero y febrero”, señaló el ministro. Por último, destacó que esta ola llegó en una época del año donde muchas actividades disminuyen su ritmo habitual. “De esa combinación y con las reacciones que tenemos previstas cada quince días esperamos poder salir rápidamente de esta situación”, concluyó.