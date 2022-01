Marcha en contra del Pase Sanitario

El pasado martes, alrededor de 300 personas se movilizaron desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Jefatura en contra del Pase Sanitario, que en nuestra ciudad, al igual que en la provincia, comenzó a implementarse el último 21 de diciembre , donde las personas mayores de 13 años deberán acreditar haber completado los esquemas de vacunación contra el coronavirus para poder participar de actividades de alto riesgo de contagio, como así también para realizar diversos trámites en dependencias públicas y privadas.

Nora Querini, una vecina de nuestra ciudad y que estuvo presente en la manifestación, pidiendo que no se implemente el Pase Sanitario, expresó ante este Diario que "estuvimos haciendo a través de diversos medios legales y le hemos llevado al intendente Castellano informes sobre los contenidos de que estas vacunas que están colocando no son vacunas, por eso no las llamamos como tal, y de los contenidos sobre los efectos adversos que está generando esta vacunación contra el coronavirus. También le hicimos llegar lo mismo a senador provincial Alcides Calvo y a diversas instituciones, clínicas y sanatorios informando sobre los graves efectos adversos de estas inoculaciones que se producen a largo plazo también. Tenemos sobrados testimonios de la gente que los está sufriendo y que no se animan a darlos a conocer, como pérdidas de embarazos, abortos espontáneos, además de algunos problemas graves que están sufriendo los niños en la vacunación". Luego, la entrevistada agregó que "sentimos la necesidad de hacernos ver para ayudar a la gente a despertar, porque lamentablemente, lo que están transmitiendo los medios no es la verdad y no informan con la verdad. Nosotros hace 2 años que nos estamos formando con científicos de todo el mundo, junto a biólogos, epidemiólogos, genetistas y forenses que han podido hacer algunas autopsias que no estaban permitidas. De esta manera, saliendo a la calle, le ayudamos a la gente a pensar y que antes de vacunarse, para que lo entiendan mejor, investigue. Tenemos muchísimo material impreso, que hemos repartido en las escuelas, para ayudarlos a buscar y a informar sobre este tema. Cada uno es libre de hacer lo que se le plazca con su cuerpo, pero esto es cuestión de vida o muerte, no es una postura ni una opinión, como muchos dicen, es científico. En "médicos por la verdad" o "epidemiólogos por la verdad" o "psicólogos por la verdad" van a encontrar mucha información y van a quedar admirados".