El intendente Castellano presentó su Balance de Gestión del 2021

Antes de finalizar el año, en la sede vecinal del barrio 9 de Julio, el intendente Luis Castellano presentó su Balance de Gestión 2021 ante representantes de los 41 barrios de Rafaela. Vale aclarar que la idea original era hacer la presentación de lo trabajado ante varias instituciones y también los medios de comunicación. Pero, dada la situación epidemiológica, se optó por difundir este balance de esta manera para que llegue a cada vecino y vecina. Para ello, se aprovecharán todos los canales digitales disponibles.

En su presentación, Castellano hizo referencia a la “Rafaela de los 150 años” por la que se viene trabajando con el acompañamiento del gobernador Omar Perotti y el apoyo del Gobierno Nacional. Con el rumbo fijo hacia el futuro de nuestra comunidad, el mandatario mostró una Rafaela en acción, con todo el trabajo que se pudo concretar durante el 2021, otro año de pandemia. Las acciones se basan en cinco ejes primordiales: Ciudad del Conocimiento; Ciudad Sustentable; Ciudad Metropolitana; Ciudad Inteligente; y Ciudad de Oportunidades.



UNA CIUDAD EN ACCIÓN

Rafaela es una ciudad en acción que no detiene su movimiento y asume sus desafíos mirando hacia el futuro. Hoy, esos desafíos que durante muchos años fueron un sueño, proyectos plasmados en un papel, dejaron de serlo para transformar la ciudad mediante la ejecución de múltiples obras que tienen como firme objetivo mejorar la calidad de vida de rafaelinos y rafaelinas. Son obras que el Gobierno Municipal no podría llevar a cabo sin el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el apoyo del Gobierno Nacional.



PAVIMENTO

Haciendo un repaso del año 2021, se ejecutaron 56 cuadras del Plan 130 cuadras de pavimento, que benefició a vecinos y vecinas de 10 barrios. Además, a través del Programa Argentina Hace 2, se repararon las veredas del macrocentro, concretando una propuesta surgida en el seno del Consejo de Adultos Mayores. Por otra parte, el proyecto de remodelación del Área Central tuvo su inicio en los canteros centrales de bulevar Santa Fe.



SANEAMIENTO

En el marco de un proceso modelo con participación ciudadana y aportes locales, provinciales y nacionales, cinco barrios contarán con red de desagües cloacales. El presupuesto total para este proyecto supera los 175 millones de pesos.

Asimismo, la Provincia licitó el entubado del Canal Sur, una obra de saneamiento largamente esperada por los habitantes del sector, cuyo presupuesto supera los 150 millones de pesos. También está en marcha la obra de entubado de calle Tucumán. Mientras tanto, se aguarda por la construcción del cuarto módulo de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales cuya inversión ronda los 700 millones de pesos.



ILUMINACION

Nuestra Área Industrial es nuestro motor productivo y generador de empleo. Allí, con aportes del Estado Nacional, se gestionó el recambio de 255 luminarias que pasaron a ser luces LED, dotando al sector de mayor visibilidad y seguridad.

Asimismo, se concretó la iluminación de la avenida 500 Millas Argentinas con una inversión municipal superior a los 2,6 millones de pesos. También, el Municipio tuvo a su cargo la renovación de las lámparas de sodio en avenida Italia, desde Brasil hasta Luis Maggi, las que pasaron a ser de tecnología LED.



INCLUSION

Convencidos de que el futuro de una comunidad se construye incluyendo a todos sus miembros, se licitó un Centro de Desarrollo Infantil en el barrio Nuestra Señora del Luján. La inversión supera los 37 millones de pesos y la obra posibilitará igualar oportunidades y que todos los chicos y chicas tengan accesos a estos espacios de cuidados.



CIUDAD METROPOLITANA

Rafaela es una ciudad que se ha transformado en el centro de su región y que trabaja conjuntamente con las localidades cercanas para mejorar la calidad de vida de todas las personas en cuanto a conexiones viales, obras de saneamiento, educación y salud, cultura y seguridad.



PREVENCION EN SEGURIDAD

En materia de prevención en seguridad, el Gobierno Provincial inauguró el Destacamento de la Guardia Rural Los Pumas en Bella Italia, para intensificar el control en la zona rural. En tanto que el Comité de Emergencia Departamental, conformado para dar respuestas con motivo de la pandemia, coordinó diversas acciones con las localidades vecinas.



OBRAS

En materia de obras públicas, el 2021 fue un año más que fructífero. Con la llegada del Acueducto, los habitantes de Rafaela y la región contarán con agua en cantidad y calidad. Otra obra que, mediante gestiones municipales ante Provincia y Nación, llegó a nuestra ciudad, luego de muchos años de atraso, es la del Gasoducto. La ampliación de la red de gas natural beneficiará al 50 por ciento de los hogares que no contaban con dicho servicio y, además, a un sector clave para la economía como lo es el Área Industrial. No se puede soslayar el importante nivel de avance que registró la Ruta Nacional Nº 34. En 2021, se habilitaron 20 kilómetros y la obra continúa avanzando a buen ritmo. Siguiendo con las obras viales, se destaca el ensanche del acceso Oeste a través de avenida Luis Fanti, proyecto que se encuentra en ejecución con un presupuesto de 80 millones de pesos. En medio de la pandemia, a la salud se le dio un espacio preponderante. Ya se licitó la tercera etapa del Nuevo Hospital Regional, obra de última generación, con un presupuesto asignado superior a los 2600 millones de pesos. Finalmente, y mientras la pandemia daba un respiro en la segunda mitad del pasado año, se reactivó un proyecto recreativo como lo es la obra de “La Estación, Centro Recreativo Metropolitano” con una inversión de 53 millones de pesos.



AREA INDUSTRIAL

El Área industrial, recibió aportes del Gobierno Nacional por 60 millones de pesos para la construcción intramuros. En esa oportunidad, Mercedes la Gioiosa, exdirectora de Desarrollo Regional en el Ministerio de Desarrollo Productivo, dijo: “El proyecto de Rafaela, para nosotros, es el ejemplo de lo que queremos con nuestro programa nacional de parques”. Seguido, Luis Castellano, expresó: “Creo que hay una oportunidad única que hacía muchos años que no se nos daba y hay que aprovecharla al máximo”.



BILLETERA SANTA FE

Por iniciativa del gobernador Omar Perotti, se creó el programa Billetera Santa Fe. Una herramienta financiera que tuvo una notable repercusión en las economías de las familias santafesinas, y rafaelinas en particular. La misma, cuenta con hasta el 30 por ciento de descuento en comercios de múltiples rubros que se encuentran adheridos.



EMPLEO

Gracias a Empleo Joven, 390 jóvenes fueron capacitados para mejorar sus expectativas laborales y 300 ganaron experiencia en empresas de nuestra ciudad. Una participante destacó: “Tengo expectativas de crecimiento, de futuro. Las mujeres no tenemos muchas oportunidades y esta es una muy importante para nosotras”. También, otro participante dijo: “Siento una felicidad enorme de poder participar en este proyecto y ver el avance que estamos logrando entre todos".

Allí, Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación, manifestó: “Es el rol que queremos asumir como Gobierno local, acompañarlos para conseguir ese puesto de trabajo”. Por otra parte, desde el Municipio acompañamos a "Oreja de Negra", la primera cooperativa del interior del país que confecciona los barbijos Atom-Protect. Vanesa Giailevra, representante de la cooperativa, dijo: “El Estado está siempre acompañándonos desde la articulación con el sector privado. Eso es difícil de lograr desde la economía social”.



APOYO A EMPRENDEDORES

El programa Rafaela Emprende inscribió a más de 200 personas, mientras que 56 emprendimientos recibieron asistencia técnica y capacitaciones. Rosana Rosetti, emprendedora, comentó: “Rafaela Emprende me dio muchas herramientas de capacitación, de apertura de mente, de diseño y de proyección hacia el objetivo final”. A su turno, Diego Rogau, emprendedor, destacó: “Rafaela Emprende me brindó muchas herramientas que desconocía, como armar mi negocio, entre otras”. Por otro lado, con Rafaela Impulsa, se entregaron 200 créditos a emprendedores y emprendedoras. Allí, Evelín contó: “Estoy súper feliz porque es muy accesible. Ayuda mucho a la gente como yo que quiere emprender en algo”. Posteriormente, María Soledad destacó: “Contar con este crédito es una alegría inmensa porque puedo trabajar en mi casa y de lo que me gusta”.



CAPACITACIONES

El programa provincial Santa Fe Más-Aprender Haciendo, 325 chicos y chicas recibieron capacitación en 25 talleres ubicados en distintos barrios. Dalma y Lara, participantes del programa, destacaron: “Es una oportunidad hermosa para todos. Además de que aprendimos un montón, nos dieron una oportunidad para conseguir trabajo y para salidas laborales. Estamos felices”.



OPERATIVO DE VACUNACION

MASIVO

En lo que respecta a la vacunación, se colocaron más de 190 mil dosis a rafaelinos y rafaelinas. Además, se recibió nuevo equipamiento por parte de los sectores públicos y privados para el Hospital “Doctor Jaime Ferré”. En esta ocasión Myriam Villafañe destacó: “El Hospital había llegado a su capacidad máxima de atención. Tuvimos que llevar adelante esto con urgencia y en cuatro días se ha levantado”. Gracias al operativo de vacunación masivo, miles de ciudadanos y ciudadanas recibieron su vacuna. Es importante destacar el trabajo de los Jóvenes Voluntarios que entendieron el valor de trabajar desinteresadamente por los demás. Por su parte, Maximiliano Postovit, secretario de Prevención en Seguridad, manifestó: “Desde el inicio de la pandemia es lo mínimo que podemos hacer. Gestionar la vacunación para que el personal de salud y los demás equipos puedan trabajar de manera digna”.



ESTAR AL LADO

DE LA GENTE

Asimismo, se realizó la entrega del refuerzo alimentario con el fin de brindar asistencia a los más necesitados por la pandemia. Con las Jornadas de Discapacidad se logró un gran compromiso en la construcción de una sociedad equitativa y accesible para personas con discapacidad. Una participante expresó: “Esto me encanta. Al que le gusta, que vaya a probar lo que hacemos”. Se llevó a cabo un torneo de fútbol femenino. A partir del mismo, más de 300 mujeres se encontraron para disputar un encuentro ordenado e igualitario. Durante la celebración de los 140 años de Rafaela, celebramos y disfrutamos de la Maratón 21K, el Festival de Teatro, las ediciones de Plaza Feria y la Feria desde el Origen, la Bienal Rafaela - Atmósfera en Sitio, la Muestra “Rehabitar”, los Acordeones Solidarios, una bicicleteada y grandes recitales.