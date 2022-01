Pospusieron indefinidamente los Grammy

BUENOS AIRES, 6 (Télam). - La sexagésimo cuarta edición de los premios Grammy que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense, y que tenía previsto llevar a cabo su ceremonia anual el próximo 31 de enero en la ciudad de Los Ángeles, fue pospuesta de manera indefinida debido al pronunciado crecimiento de casos de coronavirus que se registraron durante las últimas semanas en ese país.

Según informó el sitio especializado Variety, los organizadores de la gala aún no determinaron una fecha posible para llevar a cabo esta edición, en la que el músico de jazz y R&B Jon Batiste resultó el más nominado, con once candidaturas.

En un comunicado dado a conocer por la Academia y su socio televisivo, la señal CBS, los responsables señalaron que la decisión de aplazar la entrega ocurrió "luego de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios de la ciudad, expertos en sanitarismo y la comunidad artística".

"La salud y la seguridad de aquellos que integran nuestra comunidad musical, la audiencia presencial y los cientos de personas que trabajan sin descanso para producir el show son nuestra prioridad. Dada la incertidumbre que rodea la aparición de la variante Ómicron, llevar a cabo la gala en la fecha prevista simplemente conlleva demasiados riesgos", agrega el texto.

Sin embargo, los organizadores explicaron que a pesar de las circunstancias, están "a la expectativa de celebrar la 'Mayor Noche de la Música' en una futura oportunidad, que será anunciada pronto".

En tanto, de acuerdo a lo informado por representantes del Crypto.com Arena (previamente conocido como el Staples Center), donde se planea realizar la ceremonia, el espectáculo que se monta todos los años para los Grammy requiere un período de diez días de preparación, lo que trasladaría la fecha de los premios recién para junio.

Algo similar había ocurrido el año pasado, cuando tras una escalada de casos de coronavirus en esa región de Estados Unidos, los galardones -que también iban a entregarse el 31 de enero- fueron pospuestos para el 14 de marzo.

Este año, la argentina radicada en España Nathy Peluso se hizo un lugar en los Grammy con su disco "Calambre", entre los trabajos que compiten en el rubro a Mejor álbum de rock latino o alternativo.

Detrás de Batiste como el principal aspirante de la ocasión le siguen populares figuras como Justin Bieber, Doja Cat, H.E.R., Billie Eilish y Olivia Rodrigo, mientras que el rapero Jay Z sumó tres candidaturas que lo convirtieron en el músico más nominado en la historia de los galardones, con 83 apariciones.