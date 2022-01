Con 60 millones de toneladas negociadas, los futuros agropecuarios batieron un récord en 2021

Con un total de 60.083.328 toneladas operadas a lo largo de 2021, Matba Rofex finalizó un año récord, marcado de iniciativas que buscaron ofrecer herramientas útiles para el sector, tal como la familia de Índices Continuos de Granos (soja, maíz y trigo) o la presentación de los Índices Agrotoken de Granos.

En relación al volumen anual de operatoria, los futuros y opciones agropecuarios han demostrado ser una herramienta clave en tiempos de volatilidad. Un ejemplo de ello fue el destacado uso de los contratos sobre maíz, que registraron un aumento del 28% respecto a 2020, alcanzando los 20,8 millones de toneladas. Por su parte, se observó un alza del 17% en el volumen de operaciones de trigo respecto del mismo período de 2020, con 9,66 millones de toneladas.

Asimismo, en el transcurso del 2021 se registraron cifras récords en todas las dimensiones de la operatoria de futuros: en la rueda del 22 de abril se dio el máximo volumen diario histórico con 524.765 toneladas negociadas; el 21 de octubre las posiciones abiertas registraron también su máximo superando los 8,3 millones de toneladas; la cantidad de mercadería física efectivamente entregada también tuvo su máximo histórico, finalizando el año en 4,5 millones de toneladas, un 9% más que el año previo. Separado por producto, se destacó el trigo que registró un crecimiento del 26% respecto a 2020, seguido por el maíz con un aumento interanual del 20%.



ÍNDICES CONTINUOS

Durante el año 2021 Matba Rofex desarrolló y comenzó a publicar valores de referencia para los principales granos argentinos. En el mes de septiembre se lanzaron los índices continuos de soja y maíz, y en noviembre, el Índice Continuo de Trigo.

Dichos indicadores se encuentran publicados en un micrositio específico de la web institucional de Matba Rofex, y son calculados en tiempo real durante la rueda de negociación de productos agropecuarios del mercado (11:00 a 17:00 hs.).

La particularidad de estos indicadores es que no representan la cotización del grano para “entrega inmediata”, sino el valor de un futuro con un plazo de vencimiento constante en torno de los 180 días que se obtiene de ponderar las cotizaciones de los futuros con vencimiento dentro de los próximos 12 meses.

Vale mencionar que los índices continuos de granos Matba Rofex ya son tomados como referencia en la creación de productos de inversión asociados al precio de los commodities, ya que sirven de benchmark para la creación de Fondos Comunes de Inversión o de otros instrumentos como la emisión de tokens específicos.

En esta línea, la administradora de Fondos de Inversión Southern Trust ha tomado a los índices continuos de Matba Rofex como benchmark a batir en su fondo SMR: “en 2017 lanzamos el fondo ST global que realiza estrategias con granos, en junio de 2021 el fondo SMR que sigue el valor de la soja comprada y en diciembre de éste mismo año el fondo Gestión lV que sigue el valor de la soja vendida. Entre los tres fondos de granos administramos casi 5.000 millones de pesos”, indicó Javier Marcus, Gerente de Negocios de Southern Trust. Y explicó: “el fondo SMR se llama así porque sigue el valor de una posición de soja comprando futuros de Soja en Matba Rofex, ya administra más de 800 millones y tiene como benchmark el índice continuo que publica Matba Rofex. Es un fondo de administración activa y el índice nos sirve como referencia, como el valor a batir con las posiciones que elige el Portfolio Manager del fondo, José María Sanchez”.

De la misma manera, los índices continuos Matba Rofex sirven de base para la elaboración de otros indicadores, como por ejemplo los Índices Agrotoken de granos. “Luego de meses de trabajo conjunto se han desarrollado estos índices cuyo objetivo es operar como referencia en el mercado de índices agrícolas argentinos tokenizados; son calculados y actualizados en tiempo real, los siete días de la semana, y pueden consultarse a través de una API de acceso público”, comentó Juan Houlin, Head of Pricing and Risk de Agrotoken.

Y concluyó: “esta nueva herramienta busca mejorar la usabilidad de los granos, facilitando no solo el intercambio sino haciendo más eficiente la gestión en la fijación de precios. Estos índices están dirigidos a los productores, intermediarios, acopios, así como también industriales y exportadores”.



OBJETIVOS

El Grupo Matba Rofex surgió en 2019 a partir de la fusión de dos mercados de tradición centenaria en la operatoria de futuros y opciones en Argentina: el Mercado a Término de Buenos Aires S.A. y ROFEX S.A.

Desde el Grupo ofrecen herramientas de negociación para satisfacer las necesidades de los usuarios en un ámbito que asegura la libre concurrencia de oferta y demanda y la formación de precios con absoluta transparencia.

“Estamos convencidos de que los mercados contribuyen al crecimiento y desarrollo. Por eso, trabajamos para asegurar la libre formación de precios, proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales, ampliando su alcance y simplificando el acceso para todo tipo de personas”, indicaron desde el Directorio, presidido por Andrés Ponte.