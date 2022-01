Hoy estrena por streaming la última temporada

BUENOS AIRES, 6 ( Télam). - El comienzo de la sexta y última temporada de "This Is Us", la popular y premiada serie dramática que sigue la vida familiar de una pareja y sus tres hijos en distintas líneas temporales, llegará mañana a la plataforma de streaming Star+, donde podrá verse de manera semanal.

Escrita y producida por Dan Fogelman ("La vida misma"), la tira que desde su lanzamiento en 2016 recibió un Globo de Oro y cuatro premios Emmy de la Academia de Televisión estadounidense llegará a su fin con 18 nuevos episodios que terminarán de relatar la historia de la familia Pearson.

"This Is Us" sigue las vivencias de Rebecca (Mandy Moore) y Jack (Milo Ventimiglia), una joven pareja de padres en los años 80, y se extiende a lo largo del tiempo para retratar las experiencias y relaciones de sus hijos, Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown), desde la época actual y ya transformados en adultos de cuarenta y tantos.

La serie, que con el paso de los años cosechó un importante grupo de seguidores y seguidoras, busca poner el foco con una lente melodramática en la complejidad de las relaciones humanas y en el peso del pasado, y desafiar los prejuicios sobre los personajes que los protagonistas creen conocer.

Además, se trata de una de las producciones mejor recibidas de los últimos años que no se originó en el terreno del streaming, esquivando así el formato privilegiado de temporadas cortas y estéticas cinematográficas.

Sin embargo, "This Is Us" triunfó con una propuesta más cercana a la TV tradicional, y si bien esta última entrega estará disponible de manera exclusiva en Star+, durante los años en los que fue transmitida por la cadena NBC llegó a alcanzar cifras de más de 10 millones de espectadores semanales en Estados Unidos.