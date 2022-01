Brasil: Jair Bolsonaro recibió el alta médica Internacionales 06 de enero de 2022 Redacción Por TRAS DOS DÍAS DE INTERNACIÓN

FOTO TWITTER BOLSONARO DE ALTA. Bolsonaro junto al equipo médico que lo atendió.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro recibió el alta después de haber estado dos días internado por una obstrucción intestinal, según anunció el propio mandatario en sus redes sociales. Los médicos señalaron que los problemas que sufrió se deben al atentado que padeció en 2018 y que le traen ciertas molestias para su salud.

Bolsonaro estuvo dos días en el hospital privado Vila Nova Star, de San Pablo luego de ir a urgencias el lunes pasado por fuertes dolores abdominales mientras disfrutaba de sus vacaciones con su familia en Santa Catarina, en el sur del país.

"Alta ahora. Gracias a todos", expresó el mandatario en sus redes sociales junto a una foto con los médicos que lo atendieron.

El hospital había informado que no debía ser operado, pero que por precaución quedaría internado un día más: "El cuadro de suboclusión intestinal se deshizo, no habiendo indicación quirúrgica. La evolución clínica y de laboratorio del paciente continúa satisfactoria y será iniciada hoy una dieta líquida. Aún no hay previsión de alta".

El Presidente tuvo que ser intervenido cuatro veces por problemas similares y en sus redes sociales indicó que todas las operaciones se debieron a complicaciones que comenzó a sufrir luego del atentado que sufrió en 2018 cuando hacía su campaña electoral cuando una puñalada alcanzó a lastimar parte del hígado, el pulmón y el intestino.

Antes de ser internado, el mandatario pasaba sus vacaciones desde el 27 de diciembre en Santa Catarina donde pasó Año Nuevo con su familia y el médico que lo atendió pertenece a su cartera sanitaria desde el atentado.

El cirujano jefe, Antonio Luiz Macedo, se encontraba en Bahamas y volvió de inmediato al país en un avión privado.

Bolsonaro se internó en medio de un clima político y económico marcado por la campaña electoral para las elecciones del 2 de octubre, en la cual aparece en las encuestas a más de 20 puntos de distancia del favorito, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores. (NA)





Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter