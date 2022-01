Atlético y los puestos que aún busca reforzar Deportes 06 de enero de 2022 Redacción Por Se espera por Fabricio Fontanini, que debe arreglar su salida en Ecuador, y por la llegada de un mediocampista. También se busca un marcador de punta izquierdo. ¿Qué pasará con Lucas Albertengo?

Atlético de Rafaela sigue adelante con sus trabajos de pretemporada en el predio del Polideportivo del Autódromo. En estos primeros días el plantel se pondrá a punto en lo físico, teniendo como objetivo futbolístico el cuadrangular programado para el 25 y 28 de enero en Montevideo Uruguay. Si bien Newell’s se bajó ante la difícil situación sanitaria por la que se atraviesa en el país, y particularmente en esta región, desde la organización del torneo aún no anunciaron modificaciones y buscarán un reemplazante para que juegue ante la Crema en la primera fecha.



En el inicio del 2022 para Atlético, el entrenador Rubén Darío Forestello aseguró que está conforme y ‘expectante’ ante la llegada de Fabricio Fontanini y un volante más.

Sobre el defensor, el ‘Yagui’ adelantó que por estas horas se busca resolver la situación contractual con su actual club y de ser posible se dará su regreso a barrio Alberdi.



Prefirió hablar de incorporaciones y no de refuerzos. “Se va formando un grupo, son diferentes variantes las que fueron llegando”, indicó y a la vez aseguró que “se tendrán que ganar su lugar”.



Los dirigentes de la Crema se encuentran trabajando en la búsqueda de los futbolistas que aún restan llegar para conformar el plantel que representará al elenco albiceleste en la próxima temporada de la Primera Nacional, que comenzaría a principios de febrero.



Al puesto de marcador central, que se espera por Fontanini, se busca un lateral por izquierda (el apuntado era Lucas Licht pero firmó con Villa San Carlos) y un mediocampista más.



Con respecto al otro atacante, la principal apuesta de la dirigencia era repatriar a los hermanos Albertengo. Mauro ascendió con Barracas Central y ya arregló su continuidad, mientras que Lucas, que no seguirá en Arsenal, tiene intenciones de volver pero claro está que primero esperará los movimientos y ofertas que puedan surgir para seguir en la Liga Profesional.



Ante este panorama, vale recordar que ya se sumaron al plantel el arquero Julio Salvá, 34 años, proveniente de Güemes de Santiago del Estero; el lateral derecho Juan Galetto, 25 años, que llega de Gimnasia y Tiro de Salta, mismo club del cual proviene el central Guido Milán, de 34 años. También se incorporaron Diego Cardozo (34), mediocampista ofensivo proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza; Franco Faría (29), mediocampista por izquierda que llega de Central Norte de Salta y el delantero Facundo Castillón (35), ex Nueva Chicago.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

