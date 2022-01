Djokovic se perderá el torneo de Australia

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Gobierno de Australia negó el ingreso al país del tenista serbio Novak Djokovic, número 1 del ranking mundial, luego de que permaneciera retenido en el aeropuerto por más de siete horas por "problemas de visa", y se perderá el primer Grand Slam del año debido a que las autoridades pidieron que justifique su "exención" de la vacunación contra el coronavirus.

"Nole" fue demorado en la zona de migraciones y le negaron el acceso por "un problema de visa", según comunicaron medios australianos, pero tras conocerse la resolución final sus abogados apelarían la decisión tomada por la frontera australiana.

Un acompañante del tenista serbio tramitó una visa equivocada y por ese motivo no le permitieron pasar a la mejor raqueta del mundo.

Pero previo a ello, el primer ministro Scott Morrison había afirmado que Djokovic podría ser deportado y no jugar el primer Grand Slam de la temporada.

Un posteo de "Nole" el martes por la mañana provocó la reprobación mundial porque los organizadores del Abierto de Australia y el Gobierno de Victoria lo habrían habilitado a concurrir pese a no estar vacunado, como sí se le exigió al resto de los competidores del certamen en Melbourne.

"Feliz año nuevo a todos! Deseándoles salud, amor y felicidad en cada momento presente y que sientan amor y respeto hacia todos los seres de este maravilloso planeta. Pasé un tiempo fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Australia con un permiso de exención", publicó Djokovic, de 34 años, en su cuenta oficial de Instagram.

Pero este miércoles el primer ministro Morrison aclaró que no se lo iba a tratar "de manera diferente", y advirtió que el tenista serbio debía "demostrar que tiene una exención médica de la vacuna Covid-19" o estaría "en el próximo avión de vuelta a casa".

"Estamos a la espera de su presentación y de las pruebas que nos proporcione para respaldarlo. Si esas pruebas son insuficientes, no se le tratará de forma diferente a los demás y estará en el siguiente avión de vuelta a casa. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto", dijo Morrison en conferencia de prensa.

Desde hace varias semanas, los idas y vueltas sobre la participación de "Nole" en el primer Grand Slam de la temporada habían generado incertidumbre, pero tanto la Federación de Tenis de Australia como el Gobierno del estado de Victoria -donde se disputa el certamen- afirmaron que el caso era uno de un "puñado" de solicitantes exitosos entre 26 personas que pidieron exenciones de vacunación, pero no había recibido ningún tratamiento especial en el proceso de solicitud anónima.

"Creo que muchas personas de la comunidad victoriana considerarán que es una situación decepcionante. Pero el proceso es el proceso; nadie ha tenido un trato especial. El proceso es increíblemente sólido", justificó Jaala Pulford, ministro de Deportes de Victoria, en una conferencia de prensa este miércoles.

Pero la ministra del Interior, Karen Andrews, aclaró: "Si bien el Gobierno (regional) de Victoria y Tenis Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Abierto de Australia, es el Gobierno el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana. Cualquier persona que quiera entrar a Australia debe cumplir con nuestros estrictos requerimientos fronterizos".

La repercusión negativa que a nivel mundial generó esta situación dejó a Djokovic sin Abierto de Australia, donde iba a buscar su décimo título, que sería su cuarto consecutivo y le permitiría convertirse en el máximo ganador de Grand Slam de la historia, superando al español Rafael Nadal (su máxima amenaza) y al suizo Roger Federer (no estará en Australia por lesión), con los que está igualado en 20.