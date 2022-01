Sólidas victorias en la cuarta etapa de Barreda, Andújar, Al-Attiyah y Nikolaev Deportes 06 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

FOTOS PRENSA DAKAR AUTOS. Nasser Al-Attiyah y Matthieu Baumel vencieron en el parcial con la Toyota. CAMIONES. Nikolaev - Iakovlev - Rybakov extendieron el claro dominio de Kamaz.

Para superar la barrera del primer tercio del Rally Dakar, los participantes debieron enfrentarse ayer a la especial más larga de la cuadragésima cuarta edición que se disputa en Arabia Saudí.

Fue un reto mayúsculo de no menos de 465 kilómetros. David Castera había adelantado lo que podría ocurrir durante la noche previa en el briefing. Lo definió como un "vals a tres tiempos".

El primero, una sección de 40 kilómetros con numerosos cruces en forma de "Y" que podían generar no pocos inconvenientes en la navegación; el segundo, una buena dosis de dunas; y el tercero, un fin de jornada más técnico.

Con un 80% de tierra en ocasiones sumamente húmeda, como el lecho de los wadis del final de la especial, había más que perder que ganar entre Al Qaysumah y Riyadh.

Peterhansel, Roma, Chicherit y Domzala, por citar solo a los más conocidos, así lo demostraron. Pero lo que para unos fue mala suerte, para otros fue buena fortuna, como Nasser Al-Attiyah en Coches y Joan Barreda Bort en Motos, que aprovecharon los vientos a favor para engrosar su palmarés de victorias de etapa.

En Quads, el vigente campeón argentino Manuel Andújar no ceja en su esfuerzo de remontar en la jerarquía, aún dominada por Pablo Copetti, su compatriota, que ahora representa a Estados Unidos.

Finalmente, en Camiones es un asunto de familia, con Eduard Nikolaev embolsándose la 170ª victoria de especial de la marca rusa Kamaz, que lidera el baile con Dmitry Sotnikov en lo más alto de la tabla general.

Las clasificaciones oficiales de la cuarta etapa y de la general, quedaron ordenadas de esta manera:

Motos (etapa): 1° Joan Barreda Bort (España - Honda), en 4h07m06s; 2° Pablo Quintanilla (Chile - Honda) a 3m37s; 3° Rui Gonçalves (Portugal - Sherco) a 6m59s; 4°Lorenzo Santolino (España - Sherco) a 7m56s y 5° Luciano Benavídes (Argentina - Husqvarna) a 8m55s.

Motos (general): 1° Sam Sunderland (Gran Bretaña - KTM), en 15h30m01s; 2° Matthias Walkner (Austria - KTM) a 3m00s; 3° Adrien van Beveren (Francia - Yamaha) a 4m54s; 4° Daniel Sanders (Australia - KTM) a 7m07s y 5° Lorenzo Santolino (España - Sherco) a 10m28s.

Quads (etapa): 1° Manuel Andújar (Argentina - Yamaha), en 5h12m20s; 2° Alexandre Giroud (Francia - Yamaha) a 1m16s; 3° Aleksandr Maksimov (Rusia - Yamaha) a 2m08s; 4° Pablo Copetti (Estados Unidos - Yamaha) a 3m25s y 5° Marcelo Medeiros (Brasil - Yamaha) a 14m17s.

Quads (general): 1° Pablo Copetti (Estados Unidos - Yamaha), en 19h26m41s; 2° Alexandre Giroud (Francia - Yamaha) a 13m20s; 3° Aleksandr Maksimov (Rusia - Yamaha) a 27m55s; 4° Manuel Andújar (Argentina - Yamaha) a 28m08s y 5° Marcelo Medeiros (Brasil - Yamaha) a 1h15m38s.

Coches (etapa): 1° Nasser Al-Attiyah - Matthieu Baumel (Qatar - Andorra - Toyota), en 3h54m40s; 2° Sébastien Loeb - Fabian Lurquin (Francia - Bélgica - BRX Hunter) a 25s; 3° Carlos Sainz - Lucas Cruz (España - Audi) a 52s; 4° Yasir Seaidan - Alexey Kuzmich (Arabia Saudí - Rusia - Mini) a 1m34s y 5° Yazeed al Rajhi - Michael Orr (Arabia Saudí - Gran Bretaña - Toyota) a 1m46s.

Coches (general): 1° Nasser Al-Attiyah - Matthieu Baumel (Qatar - Andorra - Toyota), en 13h26m02s; 2° Sébastien Loeb - Fabian Lurquin (Francia - Bélgica - BRX Hunter) a 38m05s; 3° Yazeed al Rajhi - Michael Orr (Arabia Saudí - Gran Bretaña - Toyota) a 49m15s; 4° Lucio Alvarez - Armand Monleon (Argentina - España - Toyota) a 53m58s y 5° Vladimir Vasilyev - Oleg Uperenko (Rusia - Lituania - BMW) a 1h03m52s.

Camiones (etapa): 1° Eduard Nikolaev - Evgenii Iakovlev - Vladimir Rybakov (Rusia - Kamaz), en 4h16m46s; 2° Anton Shibalov - Dmitrii Nikitin - Ivan Tatarinov (Rusia - Kamaz) a 1hm35s; 3° Janus van Kasteren - Marcel Snijders - Darek Rodewald (Holanda - Holanda - Polonia - Iveco) a 3m44s; 4° Dmitry Sotnikov - Ruslan Akhmadeev - Ilgiz Akhmetzianov (Rusia - Kamaz) a 4m35s y 5° Gert Huzink - Rob Buursen - Martin Roesink (Holanda - Renault) a 12m23s.

Camiones (general): 1° Dmitry Sotnikov - Ruslan Akhmadeev - Ilgiz Akhmetzianov (Rusia - Kamaz), en 15h03m53s; 2° Eduard Nikolaev - Evgenii Iakovlev - Vladimir Rubakov (Rusia - Kamaz) a 7m10s; 3° Anton Shibalov - Dmitrii Nikitin - Ivan Tatarinov (Rusia - Kamaz) a 24m05s; 4° Janus van Kasteren - Marcel Snijders - Darek Rodewald (Holanda - Holanda - Polonia - Iveco) a 47m54s y 5° Ales Loprais - Petr Pokora - Jaroslav Valtr (Checa - Praga) a 56m14s.



QUINTA ETAPA

Hoy tendrá continuidad el Dakar 2022 con la disputa de la quinta etapa, una suerte de "rulo", con largada y llegada en Riyadh.

Los competidores deberán recorrer 906 kilómetros, 560 correspondientes a los especiales y los 346 restantes a tramos de enlace.

