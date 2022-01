Cepa Ómicron: ya hay circulación comunitaria

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, confirmó ayer que "hay circulación comunitaria" de la variante Ómicron en la Argentina, mientras que dijo que no hay "evidencia" de que existan casos de "flurona" en el país.

"La circulación de Ómicron vino a complicar todo esto porque tenemos jurisdicciones donde hay circulación comunitaria de Ómicron que están conviviendo con otras donde está predominando la variante Delta, que son la mayoría (de casos)", señaló.

Además la funcionaria dijo que desde la cartera de Salud esperaban "esta suba de casos", mientras que prefirió no hacer pronósticos en cómo impactará la variante Ómicron en la sociedad argentina.

"No podemos hacer pronósticos porque no tenemos evidencia.

Tenemos que evitar los casos graves y las muertes", aseveró en declaraciones radiales, mientras que además indicó: "Nosotros no tenemos evidencia de que en la Argentina haya casos de flurona".

Tarragona manifestó también: "La conducta individual hoy es lo que mejor resultado nos da. Que la gente mantenga distancia, que use barbijo, que se lave las manos, que evite los lugares cerrados y las aglomeraciones de gente. Eso ha resultado cada vez que lo hemos hecho".

Además, en medio de la suba de casos y la demanda por testeos, la funcionaria comentó: "Fue una irrupción casi inesperada de tantos (casos), tan juntos. Las jurisdicciones ya están ampliando sus capacidades de testeo. Nosotros estamos acompañando la estrategia de impulsar los auto test, en breve vamos a poder hacerlo y eso descomprime también el testeo en el primer nivel".



"UN AUMENTO EN LA

HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA"

Un médico especialista de la Universidad estadounidense Johns Hopkins advirtió que se está "viendo un aumento en la hospitalización pediátrica", al tiempo que remarcó que "hay que adaptarse a este nuevo dinamismo" que plantea la variante Ómicron de coronavirus frente a la velocidad de contagio que posee.

Se trata de Oscar Cingolani, quien en declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Manuel Adorni por Radio Rivadavia, sostuvo que en los Estados Unidos no se presentan altas hospitalizaciones frente a la suba de contagios, pero sí pacientes internados por otras enfermedades que dan positivo en Covid-19.

La alta propagación viral trajo como consecuencia también el contagio en los niños, y si bien no se registran internaciones masivas por coronavirus en adultos, reveló que en los menores comenzó a haber una suba de internaciones pediátricas.

"Los chicos que no están vacunados, el rango etario que no recibió la vacuna, al haber mayor cantidad de infectados y al haber chiquitos con enfermedades predisponentes, estamos viendo un aumento en la hospitalización pediátrica", explicó Cingolani y especificó que los casos de internación mas comunes son los niños con asma, los inmunodeprimidos, los trasplantados o los que recibieron quimioterapia. .

A diferencia del año pasado el médico informó que se comenzó a ver casos de gripe influenza nuevamente en las escuelas estadounidenses.

"En los chicos, en las escuelas hay casos de influenza. Esta variante (Ómicron) no desplaza tanto a la gripe como lo hizo la variante anterior hace un año", comentó.

Además, detalló que mediante distintos testeos pueden reconocer cuando se trata de coronavirus o de gripe.

En cuanto a los tratamientos para los casos positivos de Ómicron, el investigador aclaró cómo se diferencia el tratamiento en alguien con comorbilidades de alguien sin ellas en Estados Unidos.

Para los pacientes que no presentan comorbilidades simplemente deben estar bajo observación clínica para prevenir que empeore y actuar rápido en caso de que sea necesario.

En el caso de quienes sí tienen enfermedades o problemas preexistentes, Cingolani indicó: "Si tiene cualquier factor de riesgo, damos anticuerpos monoclonales y ahora se aprobó el Paxlovid como tratamiento y se está utilizando mucho".

Además, explicó que el objetivo actual era prevenir las internaciones: "Si una persona da positivo se puede comunicar con los hospitales y se les da anticuerpos monoclonales que está visto que disminuye el riesgo de internación".

"Hay que adaptarse a este nuevo dinamismo. Si tenemos una variante menos agresiva y todo el mundo está testeando positivo, hay que asumir que si uno tiene síntomas de Ómicron es positivo y tiene que quedarse aislado en su casa", agregó.

Cingolani también se refirió a la posibilidad de que la nueva cepa cause una inmunidad de rebaño debido a los alto número de contagiados y reveló que se reunirá junto con otros médicos, inmunólogos e infectólogo para hablar sobre esta posibilidad.

"Posiblemente la famosa inmunidad de rebaño puede llegar a funcionar si todo el mundo se infecta rápidamente. Porque durante un intervalo corto de tiempo todo el mundo va a tener anticuerpos y se va a cortar la circulación viral", explicó, al tiempo que añadió: "El covid es bastante complejo en su inmunidad".

"Es importante esto que está ocurriendo, un virus que se disemine rápidamente y que no sea tan virulento porque sería como vacunar a todo el mundo, y que al tener durante un mes todo el mundo inmunidad se cortaría la cadena de trasmisión", completó el especialista.

Frente a los rumores de que Ómicron podría ser el principio del final de la pandemia reconoció que quiere creer en esta versión.

"Yo cruzo los dedos de que no haya otra mutación, ese el único problema. Si Ómicron se mantiene estable y no muta a otras variantes muy distintas es posible que ayude porque ya sabemos que es una variante con menos virulencia, que se transmite rápidamente, tiene genes característicos del coronavirus al resfrío común", señaló. .

Por último, hizo hincapié en la vacunación y en cómo esta ayuda a transitar la enfermedad: "Los que tienen dos dosis tienen que estar tranquilos que la gran mayoría aún están protegidos contra enfermedad severa, pero tres dosis es mucho mejor".

"La tercera dosis produce un reseteo de la inmunidad celular de las células T que le da una cierta inteligencia a las células para que se adapten a la nueva variante Ómicron", finalizó.

En otro orden, más de un millón de nuevos contagios positivos se registraron en los Estados Unidos, en medio de la rápida propagación de esta variante del coronavirus y de esta manera el país norteamericano rompió su récord de casos diarios de Covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos reportó alrededor de 1,07 millones de casos confirmados en las últimas 24 horas, siendo el más afectado por la pandemia en el mundo, mientras que el número de contagios nuevos de coronavirus se duplicó en los últimos siete días hasta una media de 418.000 casos diarios, informaron medios locales.

Este aumento llega cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos decidieron acortar, de diez a cinco días, el período recomendado de autoaislamiento tras recibir un resultado positivo si no se muestran síntomas.

Además, este número es una subestimación significativa porque debido a las vacaciones navideñas muchos estadounidenses se realizaron un test de detección del virus en su casa, por lo que muchos de estos resultados no informaron a las autoridades sanitarias.

La rápida propagación del coronavirus no solo ejerció una mayor presión sobre el sistema sanitario del país, sino que también afectó nuevamente a la economía nacional, provocando una escasez de mano de obra, miles de cancelaciones de vuelos y que algunas empresas vuelvan a cerrar sus puertas. (NA)