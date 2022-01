Giro de gobernadores radicales: se reunirán con Guzmán por el FMI

El presidente Alberto Fernández conversó ayer con los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), con quienes acordó que los mandatarios de la oposición envíen representantes a la reunión que encabezará hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, para explicar el estado de las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo indicaron a NA fuentes de ambos sectores, que precisaron que los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) enviarán "vicegobernadores o ministros" para participar del encuentro que, desde las 17:00, comandará Guzmán en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Fuentes con acceso al despacho presidencial puntualizaron a Noticias Argentinas que Morales y Valdés acordaron enviar representantes porque "están los dos aislados" por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.

Además, detallaron que en representación de Suárez estará el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, dado que el gobernador se encuentra de viaje.

Lo mismo hará el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien envió ayer una carta al ministro de Economía de la Nación para informarle que no podrá estar presente "por compromisos adquiridos con anterioridad", pero en su lugar asistirá el vicegobernador Oscar González.

De esta manera, los gobernadores radicales marcaron su posición dentro de Juntos por el Cambio, dado que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, será el único que no enviará ningún representante.

"Mañana de la Ciudad no va nadie finalmente", indicaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas a Rodríguez Larreta.

Durante la conversación entre Alberto Fernández y los gobernadores radicales también se consensuó armar una reunión para los próximos días, con lugar y horario a confirmar, en la que estarían presentes Guzmán y los gobernadores de la oposición, además de los jefes de los bloque parlamentarios.

"Participaríamos de la reunión del lunes o martes junto a los gobernadores y los jefes de bloque parlamentarios de Juntos por el Cambio", respondieron desde el entorno del jefe de Gobierno porteño.

En tanto, desde la Casa de Gobierno indicaron que dicho encuentro será después del 15 de enero, cuando estén en la Ciudad los representantes de "los seis bloques más importantes".

Pese a la diferencia que marcaron los radicales, Rodríguez Larreta se mantendrá en su postura de no asistir al encuentro por considerarlo "una reunión política".

"Vienen todos menos Larreta", subrayaron desde la Casa Rosada, luego de que se conociera el resultado de las negociaciones que encaró el propio jefe de Estado.

Para analizar la situación tras el acuerdo con el Gobierno, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá este jueves, pero hay dirigentes que reiteraron su decisión de que la reunión con Guzmán debe hacerse en el Congreso, algo que no está en los plantes del mandatario nacional, quien propuso que tenga lugar en el Ministerio de Economía.

De esta manera, el Presidente será parte del público que escuchará la exposición que hará el ministro de Economía sobre las negociaciones con el FMI en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. (NA)