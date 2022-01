"En el Concejo hay un equilibrio de fuerzas que fortalece la democracia"

Durante el mes de diciembre en el Concejo Municipal se trataron temas de importancia para el futuro de la ciudad, como el caso de la Ordenanza de Límite Agronómico así como también el aporte para Bomberos. En ambos casos, el Intendente municipal, Luis Castellano realizó un veto propositivo para las dos normativas que posteriormente tuvieron el voto favorable de los concejales. Al respecto, el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, puso en valor que el oficialismo haya podido recuperar una banca más en el Concejo en tanto que permite “una discusión más equilibrada con la oposición”. “El veto propositivo es una herramienta que tiene el Intendente para elaborar normativas que realmente representen una mejora en la comunidad. En el caso de la Ordenanza de Límite Agronómico, tal como salió votada en el Concejo, tenía ciertos errores que debían ser salvados por especialistas”.

Vale recordar que, en el caso del proyecto de Agroquímicos, desde el Ejecutivo se ha propuesto a través de un veto propositivo suspender temporalmente la vigencia de la norma en la que refiere al cinturón ecológico que la misma fija, que es el área adyacente o que se encuentra desde los 50 a los 200 metros del límite urbano y de los establecimientos ubicados en zona rural. Esta propuesta de suspensión de vigencia se basa en que resulta necesario recabar información veraz y certera por parte de los organismos competentes nacionales en la materia para que se aporte cuáles son los productos que se van a poder aplicar de carácter biológico u orgánico, bajo qué condiciones, con qué técnicas y con qué medidas preventivas para proteger en todo momento la salud de la población y el ambiente en general. “En este punto, se solicitó un plazo de 180 días para recabar esta información ya que el proyecto votado tenía muchas falencias en este sentido”, dijo Lombardo.

“En el caso del aporte a Bomberos, el aporte del 1.5% que votó la oposición ponía en riesgo las cuentas municipales por lo que no se podía asumir un compromiso que luego no hubiese sido posible cumplir”, sostuvo el jefe de Gabinete. En este sentido, tanto en el caso de la ordenanza de Bomberos, que Cambiemos proponía un aporte del 1.5 de la recaudación del DRei y TGI (algo que Bomberos no estaba solicitando), eso generaba un gran desequilibrio en las cuentas públicas porque no había forma de sostener ese dinero. “En cambio, con la nueva propuesta -a través del veto propositivo del Intendente- de 0.5% durante 4 años, que también fue votada por los concejales en la última sesión del año, se puede sostener la ayuda sin poner en juego las cuentas municipales, lo que no es un dato menor”, indicó.

“Por eso en ambos casos, se realizó este veto propositivo. No como un enfrentamiento con el Concejo, sino como alternativa de proyectos superadores, con la racionalidad y mesura que se requiere cuando se asumen compromisos”. “Durante los últimos años, el bloque Cambiemos, al tener 7 de los 10 votos, tuvieron una mayoría automática en el Concejo lo que les permitió sacar muchos de sus proyectos, muchas veces en detrimento de las cuentas públicas. Lombardo a su vez destacó la importancia del diálogo con los ediles. “Con estas dos propuestas del Ejecutivo lo que se pretende es no solo salvar los errores de la oposición, sino generar normativas que generen un impacto positivo en la población. Y es de destacar que estas dos alternativas, también fueron realizadas en el marco de un proceso de diálogo con los concejales, quienes entendieron (y por eso votaron a favor) que eran proyectos superadores”.

“Por eso decimos que, con la incorporación de Valeria y Martin, se fortalece el esquema democrático. No se trata solo de llegar a los votos en el concejo, sino de que el Ejecutivo tenga la posibilidad de plantear proyectos que sean en beneficio de los rafaelinos y rafaelinas. Ese es y ha sido siempre nuestro Norte. Por supuesto que uno quiere lo mejor para su espacio de pertenencia, pero sin olvidar lo fundamental: que Rafaela pueda seguir su camino de crecimiento y desarrollo”, indicó el funcionario.