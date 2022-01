Agosto también se quejó por la falta del Presupuesto

El ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, confirmó que el primer decreto del año reconduce el presupuesto del año pasado ante la falta de aprobación por parte de la Cámara de Diputados del Proyecto de Presupuesto 2022. Cabe señalar que dicho proyecto para 2022 fue remitido a la legislatura el 29 de septiembre pasado, y contó con el voto unánime de la Cámara de Senadores, pero no fue acompañado por la Cámara Baja.

En ese contexto, Agosto analizó junto a los máximos responsables de Hacienda y Presupuesto del Gobierno Nacional, algunos detalles de lo que finalmente sería el decreto de reconducción del presupuesto provincial.

Con relación al decreto de prórroga del presupuesto para el corriente año, Agosto destacó que la misma “se efectúa en el marco de lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución Provincial y de la ley 12510/05 de Administración Financiera vigente en la provincia. Se reconduce el presupuesto vigente con excepción de los créditos y recursos previstos por única vez o cuya finalidad hubiera sido cumplimentada”.

“También deben contemplarse los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad de los servicios que el estado provincial debe garantizar”, indicó Agosto, quien además expresó: “Veo que hay algunos diputados e intendentes de la oposición que creen que la prórroga del presupuesto solo afecta al Poder Ejecutivo. Hay que tener en cuenta que también alcanza al poder legislativo y a diferentes fondos con destino a municipios y comunas”.

Asimismo, el titular de Economía manifestó que el debate parlamentario “fue muy bueno, e incluso con muchas más instancias que en la discusión del año anterior”. No obstante, el funcionario advirtió que “hay un grupo minoritario de diputados de la oposición que se sienten muy incómodos con la solvencia fiscal de la provincia y con el hecho de que el gobierno haya superado el descalabro fiscal que ellos mismos dejaron. Enfrascados en esa lógica no contribuyen a un debate constructivo”, concluyó.



BUSATTO CARGÓ

CONTRA LA OPOSICIÓN

En la última sesión del año la oposición en la legislatura santafesina, mayormente UCR (hoy en Cambiemos) y Socialismo decidieron no votar el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. El lunes, los propios diputados, diputadas y senadores de la UCR hablaron de "victimización", falta de diálogo y consenso y discriminación respecto de los fondos girados a municipios y comunas.

Entrevistado por Leo Ricciardino en Radio Sí, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, aseguró que "dejaron a los santafesinos y santafesinas sin presupuesto, no al gobierno de Perotti". "El radicalismo debiera sincerar las posiciones políticas que toma y explicarle a los santafesinos por qué dejó a la provincia sin la ley que marca el rumbo económico de una gestión y la asignación de recursos".

En ese tenor, Busatto aseguró que "hay una constante falta a la verdad". “Hay que entender la coyuntura política e histórica que estamos transitando. El último Gobierno radical en Argentina nos dejó un 20 de diciembre plagado de muertos, ajuste y una crisis social y económica fenomenal. 20 años después está tratando de posicionarse en la senda de un proyecto político de ajuste y endeudamiento y con una mirada claramente antiperonista, de cara al 2023. En ese contexto emiten declaraciones desacertadas y carentes de veracidad”, enfatizó.

En la misma entrevista el legislador replicó las acusaciones vertidas en el comunicado radical: "Me cuesta creer que hablen de discriminación y de uso arbitrario de los recursos, no recuerdo acto de discriminación más grande que el reparto de fondos del programa de Fortalecimiento Institucional, durante el último año del gobierno de Miguel Lifschitz (2019), donde el 88% de esos fondos fueron a parar a municipios y comunas administradas por el Frente Progresista Cívico y Social, y apenas el 2% a municipios y comunas administradas por el peronismo”.

Además, recordó que “cuando nuestro Gobierno asumió a fines de 2019, y durante todo 2020, reconocido por la Auditoria General de la Nación y en el medio de una pandemia, tuvimos que cancelar deudas de obras menores a municipios y comunas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, como también deudas que tenían que ver con el fondo de financiamiento y coparticipación”, y agregó que “los programas que la provincia maneja, por ejemplo el Plan Incluir, comprenden a 365 municipios y comunas, a diferencia del Plan Abre (de la gestión del FPCyS) que trabajaba solo sobre 6 municipios (Rosario, Baigorria, Santa Fe, Santo Tomé, Villa Gobernador Gálvez y Pérez)". En ese sentido, destacó que en 2018 el 70% de las obras de ese programa se dieron en ciudades administradas por el FPCyS, el 26% por Cambiemos y apenas el 4% por el peronismo.

"El problema del radicalismo y del socialismo es que no pueden concebir, de cara a la sociedad, que han dejado sin presupuesto a una provincia no al Gobierno de Perotti", sentenció el legislador.