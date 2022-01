¿Más centros de testeos? Locales 05 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

Los centros de testeos de Covid en la Argentina están desbordados, en Rafaela, en Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mar del Plata o Buenos Aires. En algunas ciudades se entregan turnos y se abren contrarreloj nuevos espacios para atender la demanda.

En Rafaela, el único puesto para hisoparse en el sistema público se encuentra en las inmediaciones del Hospital Dr. Jaime Ferré: hasta la semana pasada en la propia plaza 9 de Julio a pesar de las altas temperaturas de 40 grados, ahora en el Club Estudiantes.

Para descomprimir la presión sobre el centro de hisopado, que por momentos tiene cuatro cuadras de colas e implica esperar horas hasta ser atendido, las autoridades de salud sugieren que solo concurran a testearse aquellas personas que tienen síntomas compatibles con el Covid.

Pero no hay caso. No hay prioridad para nadie, ni siquiera para quienes no sólo tienen síntomas sino que se sienten mal. "Tenés que ir antes de las 7 de la mañana para tener un turno y después esperar cuando en realidad solo tenés ánimo para estar acostado", dijo un hombre sin ocultar su malestar. "Estoy indignado con lo del hospital. Tengo 61 años y estoy hecho hilacha. Cómo carajo voy a ir a hacer cola antes de las 7!", completó.

A esta altura, ante la avalancha de rafaelinos que buscan hisoparse, cabe preguntarse si no es tiempo de reabrir la carpa ubicada en la Plaza 25 de Mayo e incluso un tercer puesto para testeos en el sector este de la ciudad. Descentralizar la vacunación contra el Covid, un pedido reiterado desde distintos sectores, también aceleraría la velocidad para aplicar la tercera dosis.

