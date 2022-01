Argañaraz: “hay que realizar una reingeniería de los impuestos”

En la última sesión del año pasado, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la Tributaria 2022 y dejó pendiente el Presupuesto del próximo ejercicio. Allí, la oposición formuló varias críticas sobre la reducción de partidas en temas centrales como el de la seguridad y educación y decidió postergar el tratamiento de esta “ley de leyes”.

Al ser consultado sobre lo sucedido en esta última sesión, el diputado rafaelino Juan Argañaraz, manifestó: Yo decía en mi discurso, que la forma en que manejemos los tributos es la misma forma en que vamos a manejar la gestión, entonces lo que se hizo fue mantener los mismos tributos que se aprobaron el año pasado y ahora se está por tratar el consenso fiscal que el gobernador ha firmado a nivel nacional con algunos otros gobernadores, donde está el compromiso también de no aumentar ningún impuesto ni tampoco de agregar más impuestos. Esperemos que ese compromiso que se ha dicho en palabras luego se asuma en hechos”.

“Nuestro Bloque Vida y Familia no va a probar un nuevo impuesto o aumentar alguno. En esta oportunidad, se han mantenido las mismas alícuotas que tenían el presupuesto anterior. Yo el miércoles decía que hay que realizar una reingeniería de los impuestos; uno siempre trata de que los impuestos le peguen al que más tiene porque hoy por hoy sabemos que hay una mala distribución de los ingresos. Hay muy poca gente que tiene muchos recursos y mucha gente que tiene pocos recursos y es ahí donde se evidencia el índice de pobreza que tenemos. Uno mientras se mejora la distribución de recursos tiene que ir trabajando en el cambio cultural. Muchas veces se aplica el dicho de que no hay que darles pescado sino enseñar a pescar y yo digo que hay que darles pescado y enseñarles a pescar. Así se genera un proceso de real transformación”, planteó el diputado.



PARTIDAS INSUFICIENTES PARA

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN

Argañaraz hizo referencia al presupuesto y comentó: “Un tema tan importante como seguridad que en el 2021 tenía el 9,47% del presupuesto sigue teniendo el mismo presupuesto y después tenemos que andar votando este tipo de leyes que no dejan de ser un parche, para poder darle la posibilidad al Ejecutivo o al Ministerio de hacer algunas inversiones que necesitan. También lo que yo remarque, es que para producir ese cambio cultural y antes que mencioné lo de las dos caras de la moneda, tenemos que hablar de educación y hay un poquito menos de presupuesto para educación. Eso es una locura y no se entiende”.

“La parte tributaria te habla de los ingresos que vas a tener como Estado y en el presupuesto se ven como van a ser destinadas las partidas, por eso otra de las cosas que dije en mi discurso, es que tenemos que llamar a cada uno de los ministros –yo no tengo problemas de reunirme en enero- y hacer zoom en cada área, en educación, seguridad, desarrollo social. La idea es observar detenidamente los programas de cada ministerio y establecer prioridades”, afirmó el legislador de nuestra ciudad.



EMERGENCIA EN

SEGURIDAD PÚBLICA

Juan Argañaraz opinó sobre la aprobación de la ley de Emergencia en Seguridad Pública y señaló: “Hemos tenido dos sesiones bastante picantes, pero creo que eran debates que nos debíamos dar, donde el martes estuvimos tratando la emergencia en seguridad. Nosotros ya habíamos votado una emergencia que ya venía en la ley de necesidad pública al principio del gobierno de Omar Perotti, donde habíamos tenido días muy convulsionados en ese momento. Ahora se ha renovado una herramienta que es esta ley de emergencia en seguridad y también la parte penitenciaria. Esto le va a traer al gobierno recursos y la posibilidad para que mejoremos en este tema tan preocupante. Al santafesino el tema que más le preocupa es el de la inseguridad”.

Respecto a si ha dado resultado brindarle al gobierno provincial la ley de necesidad pública, Argañaraz expresó que “cuando uno ve los indicadores, uno tiene que ser honesto y decir que no. Yo siempre cuando hablamos de seguridad digo que es como las dos caras de la moneda, donde por un lado hay que mejorar todo lo que tiene que ver con la atención hacia la policía, los sueldos, las cárceles, acelerar los tiempos en la justicia, y por otro lado hay que trabajar sobre el entramado social. Eso muchas veces es dejado de lado. Hubo 95 proyectos que quedaron en la comisión de seguridad y eso no puede ser. Todos los proyectos que ingresan sí o sí hay que tratarlos, en mi caso había 15 proyectos dentro de esos 95”.



EL ROL DE LA JUSTICIA

Acerca del rol de la justicia vinculado al de la seguridad, el diputado del Bloque Vida y Familia presentó en las últimas semanas un proyecto de comunicación, en el que solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio de los organismos que correspondan, informe en relación a todas las denuncias por violencia de género realizadas en el año 2021, precisando el total de denuncias realizadas, cuántas de ellas pudieron ser constatadas como falsas y qué porcentaje de condenados por tales denuncias, lo fueron por juicio abreviado.

Al respecto el legislador señaló: “Nosotros siempre decimos que la violencia no tiene género o fíjate con lo que pasó con este niño, Lucio, ya que las situaciones de violencia el suceden a algunas mujeres, como a algunos hombres que también a veces no van a denunciar porque tiene miedo que lo traten de diferente manera. Hemos presentado un proyecto que apunta principalmente a tener información, ya que hoy según un informe se calcula que de cada tres denuncias de género, hay dos que son falsas y como no tenemos el dato certero, por eso presentamos este proyecto de comunicación”.