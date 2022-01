ANSeS mantiene la línea de créditos para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) continúa ofreciendo en 2022 una línea de créditos para todos los jubilados y pensionados. El organismo que conduce Fernanda Raverta confirmó que durante 2002 seguirán abiertas las inscripciones para créditos ANSeS, de hasta $200.000 y un plazo de devolución de hasta 48 cuotas.

Se pueden gestionar directamente desde Mi ANSeS, con CUIL, DNI y CBU de la cuenta donde se depositarán los fondos. ANSeS recuerda que no hay intermediarios. Desde ANSeS confirmaron que habrá cambios en la línea de préstamos personales para jubilados y pensionados, que otorga el organismo, con una tasa especial para beneficiarios.

¿Cuáles son los montos y requisitos para obtener los Créditos ANSeS 2022?

-Desde $5.000 hasta $ 200.000 a pagar en 24, 36, ó 48 cuotas.

-La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

-El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

-Antes de solicitar el crédito, vas a poder simular la cuota ingresando en Mi ANSeS.

-Quiénes pueden acceder a los Créditos ANSeS 2022.

-Desde ANSeS confirmaron los tipos de créditos y las diferentes líneas de préstamos para los titulares beneficios.

Según la categoría o el tipo de beneficio, ANSeS dispone un monto para el crédito:

-Créditos ANSeS para jubilaciones y pensiones: su monto máximo es de un total de $ 200.000

-Créditos ANSeS para Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez: su monto máximo es de $ 70.000

-Créditos ANSeS para pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos): su monto máximo es de $ 70.000

¿Cuáles son los cambios en la línea de Créditos ANSeS 2022 para beneficiarios?

-El crédito disponible para los jubilados y pensionados del organismo en cuestión va desde los $5.000 hasta los $ 200.000.

-Es importante tener en cuenta a la hora de solicitarlo, que se puede pagar en 24, 36, ó 48 cuotas.

-El monto de dinero, una vez aceptada la solicitud, será depositado de manera automática en la cuenta bancaria del titular a los 5 días hábiles.

-La última modificación vino de la mano del aumento del 12,11% que entró en vigencia desde el mes de diciembre gracias a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este incremento hizo que el monto de la cuota máxima a pagar tenga un piso más bajo

-En el caso de estos préstamos cada cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

¿Cómo acceder a los Créditos ANSeS?

Es un trámite sencillo, que se puede realizar desde Mi ANSeS:

-Ingresar a Mi ANSeS con CUIL y Clave de la Seguridad social.

-Reunir la documentación (DNI y CBU de cuenta bancaria). Revisar que los datos personales y de contacto estén actualizados en Mi ANSeS.

-Iniciar la solicitud en la plataforma en la sección de Créditos ANSeS > Solicitar crédito > Jubilaciones y Pensiones. En el caso de tener más de un beneficio, deberás seleccionar por cual querés solicitar el crédito.

-Completar y verificar tus datos.

-Descargar el comprobante y guardarlo.



REINTEGROS DE AFIP A

COMPRAS CON DÉBITO

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que se mantiene hasta el 30 de junio el reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales.

Según el organismo, la medida está dirigida a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

El reintegro, afirmó AFIP, ofrece un impulso adicional a los consumos que realizan todos los meses más de 1,3 millones de personas.

La devolución del 15% se aplicará a los productos que se comercialicen en negocios dedicados a la venta por menor y/o mayor en mini, super e hipermercados, kioscos, almacenes, entre otros, que realicen venta de productos alimenticios únicamente y se encuentren inscriptos ante la AFIP.

El beneficio también alcanza a los productos de farmacia cuando se trate de venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería, productos cosméticos, de tocador y de perfumería.

“Este año también se incorporaron al reintegro las compras realizadas en farmacias, que se sumaron a las vigentes operaciones realizadas en mini, súper e hipermercados, kioscos y almacenes”, remarcó el organismo a través de un comunicado. “La herramienta favorece el acceso a servicios financieros y así permite coadyuvar a la reducción de las brechas sociales, territoriales y de género”, añadió.

Para acceder al reintegro es necesario utilizar la tarjeta de débito con la cual se cobra la jubilación o la asignación, explicó AFIP. Los fondos reintegrados se acreditan en forma automática cuando las personas beneficiarias realizan sus compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria de un jubilado, pensionado o beneficiario de asignaciones universales. También están alcanzadas las operaciones abonadas con esas tarjetas bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o códigos de respuesta rápida (QR).

El beneficio se podrá ver en el resumen como “Reintegro ley de Solidaridad Social 27541, y así se puede identificar el monto que se recibió con este beneficio. Cabe recordar que esto tarda en acreditarse entre 24 y 48 horas luego de realizar la compra.

Por otro lado, la AFIP recordó que el beneficio tiene un tope de $1200 mensuales por beneficiario/a y para los titulares de la AUH con 2 o más hijos el monto máximo será de $2400 mensuales. El instrumento fue establecido por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y forma parte de las políticas implementadas por el Gobierno para amortiguar el efecto de la pandemia de coronavirus.